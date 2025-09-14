La decisión final que tomó Julián Calero, DT de Levante, con Kervin Arriaga ante Real Betis

Kervin Fabián Arriaga se ha consolidado como uno de los referentes de Honduras en los últimos años.

El mediocampista brilló en Minnesota United, aceptó el reto de ir a Serbia para luego recalar en Real Zaragoza y ahí brilló para ser fichado por Levante.

Fue el fichaje por el cuadro ´Granota´ el que le permite al hondureño ser parte de la élite ya que esta temporada jugará en LaLiga.

¿Qué logró Kervin Arriaga con Levante en España?

El catracho no ha tenido el inicio soñado tras su llegada al cuadro valenciano debido a una lesión, pero esta semana todo cambió para mejor.

El ´Misilito´ finalmente se recuperó y entrenó a la par de sus compañeros, las sensaciones fueron tan buenas que entró en la convocatoria del DT azulgrana, Julián Calero.

Fue así como Arriaga entró en la convocatoria de Levante por primera vez para el partido ante Real Betis Balompié.

El hondureño tuvo el retorno esperado y recibió de su DT el llamado más esperado cuando al 85 fue llamado para ingresar al partido.

Arriaga entró desde el banco de suplentes portando el dorsal 16 y fue parte de los últimos minutos cuando el partido estaba empatado.

Se debe destacar que Arriaga recién volvió a entrenar a la par de sus compañeros este viernes pero pese a la falta de trabajo grupal contó con la confianza de Calero.

Fue así como Kervin Arriaga hizo su esperado debut en la Primera División de España y se une a la élite.

¿Cómo salió Levante ante Real Betis?

La noticia positiva fue que los ´Granotas´ lograron su primer punto de la temporada tras tres derrotas consecutivas.

Gracias a los goles de Iván Romero y Etta Eyong, Levante logró empatar por 2-2 frente al cuadro bético en la jornada 4 de LaLiga.