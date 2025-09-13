Es tendencia:
Fernando Palomo sentencia de la peor forma a Costa Rica e impacta a toda Honduras con lo que dice

El periodista centroamericano no se guardó nada a la hora de hablar del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Fernando Palomo dio su opinión sobre Costa Rica y Honduras le da las gracias por pensar así.
Las Eliminatorias de Concacaf están que arden y cada día se brinda una nueva noticia u opinión al respecto. Todos los grupos dejan cosas de que hablar y en esta ocasión le tocó al sector C.

Honduras es líder con cuatro puntos y dio un gran paso para regresar a los Mundiales, la que reculó fue Costa Rica que perdió puntos vitales en casa ante Haití.

Lo que nadie esperaba era la sentencia de Fernando Palomo, reconocido periodista de ESPN. El Salvadoreño no tuvo piedad de Costa Rica y sus palabras impactan a Honduras.

¿Qué dijo Fernando Palomo en el camino de Honduras y Costa Rica al Mundial 2026?

Palomo da una gran ventaja a Honduras para el partido del 09 de octubre en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

“Estamos hablando que Costa Rica se tiene que jugar la Eliminatoria contra Honduras, y el partido que se viene es en San Pedro Sula, donde el público del Morazán va a jugar en contra y donde ya llegan presionados. Si la presión ya les jugó en contra en casa, cómo les va a jugar en contra afuera”.

Para Palomo, los dirigidos por Miguel Herrera cometieron un grave error al perder puntos en casa ante Haití. Y más cuando en San Pedro Sula nunca han ganado, su último triunfo en suelo catracho fue el 01 de julio de 2001 con un marcador de 2-3 en Tegucigalpa.

A la opinión de Fernando se le unió la de Alex Pareja, también de ESPN, que aseguró que los ticos se juegan el boleto en tierras catrachas.

“Ese el partido clave para Honduras y Costa Rica. Va a haber más presión para los jugadores de Costa Rica en ese desplazamiento a Honduras. Ahí es donde se juega el boleto directo al Mundial”.

Todo esto se dijo en el programa Fuera de Juego y ambas selecciones saben que en octubre se juegan gran parte de la clasificación a la Copa del Mundo de 2026.

