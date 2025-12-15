Brilló ante el Barcelona y eligió a la Selección de Honduras: así juega la joya de 16 años que Nicaragua dejó escapar

En el marco de la preparación para los próximos compromisos rumbo al PreMundial Sub-17 2026, la Selección de Honduras ha organizado un microciclo Sub-16 que se llevará a cabo del 15 al 18 de diciembre en Siguatepeque.

Entre los nombres convocados aparece Leandro Padilla, un joven talento de 16 años que se forma en el semillero del Inter Miami de la MLS y que comienza a perfilarse como una apuesta importante para el futuro de la H.

Padilla nació el 21 de octubre de 2009 en Miami, Florida. Si bien es estadounidense de nacimiento, cuenta con sangre catracha por parte de su padre (fanático del Olimpia) y raíces nicaragüenses por el lado materno. Esta combinación lo hace elegible para representar a tres selecciones, por lo que el llamado de la FHF puede ser un paso clave para asegurarlo de cara al futuro, considerando que el juvenil ya sumó minutos con la Sub-17 de Nicaragua.

Leandro Padilla estará en el microciclo de la Sub-16 hondureña (FHF).

¿Cómo juega Leandro Padilla?

Leandro destaca por su marcada polivalencia. Puede desempeñarse como volante ofensivo, pivote, defensa central y hasta lateral, y también moverse tanto por fuera como por dentro del campo, combinando técnica, lectura de juego y llegada al gol.

En su reciente participación en la Messi Cup, Padilla enfrentó a academias de enorme prestigio como la de Newell’s Old Boys (cuna futbolística del propio Lionel Messi), Atlético de Madrid, Inter de Milán y FC Barcelona.

Precisamente ante los culés fue la gran figura del partido: anotó un gol y repartió dos asistencias para el conjunto rosado. En el balance general del torneo registró dos goles y dos pases gol, e incluso llegó a portar el gafete de capitán del equipo Sub-16 del Inter Miami.

“Maneja bien los tiempos. Siempre está bien posicionado y tiene gol”, señaló Edil Pavón, cazatalentos de la FFH que estuvo presente en la Messi Cup, al referirse al juvenil.

Entre EE.UU., Nicaragua y Honduras

A nivel de selecciones juveniles, Padilla ha sido parte de distintos procesos internacionales: pasó por las categorías Sub-14, Sub-15 y Sub-16 de Estados Unidos, y por las Sub-16 y Sub-17 de Nicaragua, con la que disputó este año el PreMundial Sub-17 e incluso enfrentó a Honduras.

Padilla enfrentó a Honduras como pinolero (X).

Ahora, bajo la dirección de Merling Paz, tendrá su oportunidad en el microciclo de la H. Si el proceso avanza como se espera, esta joya del Inter Miami podría integrarse de lleno al camino de Honduras rumbo al PreMundial Sub-17 y al Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar a finales de 2026.