El Club Sport Cartaginés volvió a perder por las semifinales de la Liga Promérica. Luego de haber caído por 2-1 en la ida contra Saprissa, este domingo repitió el resultado y el global finalizó por 4-2 en favor del conjunto que dirige Vladimir Quesada.

Con esta eliminación, el equipo de Cartago terminó su competencia en el 2025 a falta de casi tres semanas para que se abra el mercado de fichajes. Andrés Carevic es uno de los que podría marcharse del club si van a buscarlo.

En los últimos días, circuló la información de que podría irse al Club Sport Herediano, equipo que busca un entrenador extranjero para lo que será el Clausura 2026. Además, se filtró que tiene otras opciones en Centroamérica para continuar su carrera.

¿Qué dijo Carevic cuando le preguntaron si seguirá en Cartaginés?

Este domingo, en conferencia de prensa, le consultaron justamente de esta posible salida y Carevic fue contundente: “Tengo contrato seis meses y mañana tengo una charla con los jugadores para ver lo que sigue y dialogar todo el tema”.

Con estas declaraciones, el técnico argentino dejó todo a la deriva. Esta reunión con los jugadores podría desembocar en una despedida, aunque podría significar también que preparará el plantel para disputar el 2026.

La noticia se dará a conocer este lunes, cuando Carevic dialogue con sus futbolistas y luego se comunique finalmente si continuará. Aún tiene contrato hasta que finalice la temporada, por lo que podría seguir sin buscar una renovación por el momento.

