Erick Lonnis hace una grave denuncia y revela cómo intentaron desestabilizarlo en Saprissa: “Todos saben quiénes son”

El periodista Kristian Mora encendió la polémica hace unos días al realizar una fuerte denuncia pública sobre prácticas irregulares dentro del fútbol de Costa Rica.

Según señaló, algunos dirigentes y representantes estarían pagando para que se hable de manera favorable sobre determinadas figuras, o incluso para silenciar opiniones críticas. Ante esta situación, Erick Lonnis como Gerente Deportivo del Saprissa también alzó la voz.

La grave denuncia de Erick Lonnis

De manera contundente el ex guardameta y actual gerente deportivo del Deportivo Saprissa, Erick Lonnis, levantó la voz y expuso una grave denuncia al revelar que se ha topado con representantes que pagaban a periodistas para inflar la imagen de ciertos futbolistas y colocarlos en el mercado con salarios excesivamente altos.

“Todos sabe quiénes son los que pagan, a quiénes defienden y a quiénes critican. Es que no solamente pagan para que no critiquen, sino que también lo hacen para que ataquen a otros y les quiten credibilidad“, afirmó Erick Lonnis sobre representantes de jugadores que se prestan para esta situación.

Cómo intentaron desestabilizar a Erick Lonnis en Saprissa

Además, Lonnis también expuso el caso de Gustavo Herrera, un jugador bastante cuestionado por su rendimiento, pero dejó claro que se afincaron mucho más en esa situación porque fue un arreglo entre clubes y no hubo negociación con nadie más.

“Por qué ustedes creen que a mí me tiran tanto con el caso de Gustavo Herrera. Porque él no vino con ningún representante, fue un negocio de club a club. ¿Cuántos extranjeros han venido a Costa Rica y que no les ha ido bien? Una gran cantidad y en todos los equipos“, sentenció Erick Lonnis en TD Más.