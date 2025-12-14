Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Erick Lonnis hace una grave denuncia y revela cómo intentaron desestabilizarlo en Saprissa: “Todos saben quiénes son”

Erick Lonnis se cansó y alzó la voz para manifestar una fuerte denuncia en el fútbol de Costa Rica. Descubre todos los detalles.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Erick Lonnis como gerente general del Deportivo Saprissa
© SaprissaErick Lonnis como gerente general del Deportivo Saprissa

El periodista Kristian Mora encendió la polémica hace unos días al realizar una fuerte denuncia pública sobre prácticas irregulares dentro del fútbol de Costa Rica.

Según señaló, algunos dirigentes y representantes estarían pagando para que se hable de manera favorable sobre determinadas figuras, o incluso para silenciar opiniones críticas. Ante esta situación, Erick Lonnis como Gerente Deportivo del Saprissa también alzó la voz.

Erick Lonnis lo descartó sin negociar: Saprissa rechaza el regreso del legionario más pedido por la afición

ver también

Erick Lonnis lo descartó sin negociar: Saprissa rechaza el regreso del legionario más pedido por la afición

La grave denuncia de Erick Lonnis

De manera contundente el ex guardameta y actual gerente deportivo del Deportivo SaprissaErick Lonnis, levantó la voz y expuso una grave denuncia al revelar que se ha topado con representantes que pagaban a periodistas para inflar la imagen de ciertos futbolistas y colocarlos en el mercado con salarios excesivamente altos.

“Todos sabe quiénes son los que pagan, a quiénes defienden y a quiénes critican. Es que no solamente pagan para que no critiquen, sino que también lo hacen para que ataquen a otros y les quiten credibilidad“, afirmó Erick Lonnis sobre representantes de jugadores que se prestan para esta situación.

Tweet placeholder

Cómo intentaron desestabilizar a Erick Lonnis en Saprissa

Además, Lonnis también expuso el caso de Gustavo Herrera, un jugador bastante cuestionado por su rendimiento, pero dejó claro que se afincaron mucho más en esa situación porque fue un arreglo entre clubes y no hubo negociación con nadie más.

Publicidad
Erick Lonnis – Gerente Deportivo del Saprissa

Erick Lonnis – Gerente Deportivo del Saprissa

Por qué ustedes creen que a mí me tiran tanto con el caso de Gustavo Herrera. Porque él no vino con ningún representante, fue un negocio de club a club. ¿Cuántos extranjeros han venido a Costa Rica y que no les ha ido bien? Una gran cantidad y en todos los equipos“, sentenció Erick Lonnis en TD Más.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
“Se debe limpiar”: Juan Carlos Rojas sacude a Saprissa con un duro descargo
Deportivo Saprissa

“Se debe limpiar”: Juan Carlos Rojas sacude a Saprissa con un duro descargo

Saprissa acelera por un goleador extranjero que estuvo en la mira de Jafet Soto
Deportivo Saprissa

Saprissa acelera por un goleador extranjero que estuvo en la mira de Jafet Soto

Saprissa rechaza el regreso del legionario
Deportivo Saprissa

Saprissa rechaza el regreso del legionario

"Acercamiento con FIFA": Luis Fernando Tena se ilusiona con la noticia que puede beneficiar a Guatemala
Guatemala

"Acercamiento con FIFA": Luis Fernando Tena se ilusiona con la noticia que puede beneficiar a Guatemala

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo