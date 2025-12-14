“Acercamiento con FIFA”: Luis Fernando Tena se ilusiona con la noticia que puede beneficiar a Guatemala para el Mundial 2030

La Selección de Guatemala de Luis Fernando Tena empieza a levantarse tras el duro golpe que significó el fracaso en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 y, en medio de ese proceso de reconstrucción, surge una nueva ilusión. La reciente noticia abre una ventana de esperanza para el país, con un escenario que podría traer beneficios importantes de cara al Mundial de 2030.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, viajará a Qatar para asumir un nuevo rol como vicepresidente de la comisión de futsal a nivel internacional, cargo para el que fue designado por la FIFA.

Esta visita también se perfila como una oportunidad estratégica para que Guatemala gestione apoyos directos ante Gianni Infantino y refuerce su presencia dentro de la estructura de la FIFA, aprovechando el peso político que implica el nombramiento internacional.

La noticia que puede beneficiar a Guatemala para el Mundial 2030

Dicho contexto resulta especialmente favorable tras el acuerdo entre la FIFA y el Fondo Saudí, que contempla hasta 1.000 millones de dólares en préstamos con condiciones preferenciales, destinados a la construcción o remodelación de estadios certificados.

Las recientes declaraciones del periodista Carlos Marín toman mayor peso en un contexto complejo para el fútbol guatemalteco, ya que actualmente el país no cuenta con un estadio oficial para la Selección Nacional

El comunicador recordó que en una visita pasada de Gianni Infantino a Guatemala se solicitó de manera oficial la construcción de un nuevo recinto y aseguró que, con el fondo de inversión disponible, ya no deberían existir excusas.

“La Federación de Guatemala de Fútbol va a buscar un acercamiento con FIFA y recordarle lo que sucedió hace unos años cuando Infantino visitó a Guatemala y donde se solicitó de manera oficial la construcción de un estadio. Entonces, con este fondo de inversión, no hay excusas“, comentó el periodista Carlos Marín desde el canal de Youtube Ciudad Deportiva Guatemala.

La urgencia de un estadio para la Azul y Blanco

Recordemos que dicha situación se agrava tras la cancelación oficial del contrato con la constructora encargada de las obras del estadio Doroteo Guamuch Flores, cuyo plazo venció sin que los trabajos se completaran, dejando las obras completamente detenidas y a la Selección sin casa.

Por ende, desde Guatemala esperan que el viaje de Gerardo Paiz pueda traer grandes acercamientos con el objetivo de un estadio para la selección nacional.