Es oficial: Honduras recibe el anuncio de Surinam que lo cambia todo en el camino al Repechaje del Mundial 2026

En los últimos días comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que la Selección de Surinam sufriera una descalificación del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Federación de Fútbol del país sudamericano, clasificada a la repesca como el segundo mejor segundo de las Eliminatorias de Concacaf, quedó bajo la lupa de la FIFA por una delicada situación judicial, un escenario que encendió las alarmas en Honduras, eliminada indirectamente por los Suriboys debido a la diferencia de gol.

ver también “Expulsión de la asociación”: Honduras ya tiene la sentencia de la FIFA que le abre un camino al Mundial 2026

¿Qué pasa en Surinam?

La Suriname Football Bond (SVB) atraviesa una profunda crisis luego de que la justicia embargara sus cuentas bancarias tras una demanda presentada por los grupos Oldenstam y Kurban, sectores que perdieron las elecciones internas para conducir el organismo meses atrás.

El problema es que el reglamento de la FIFA prohíbe de manera expresa la intervención gubernamental o de tribunales civiles en el fútbol, como ocurre hoy en Surinam, y las sanciones podrían escalar incluso hasta la descalificación del Repechaje Intercontinental.

Los estatutos de la FIFA prevén sanciones severas para Surinam (Fifa.com).

En ese marco, se abrió un abanico de escenarios: Bolivia, rival directo de Surinam, podría avanzar directamente a la final ante Irak o enfrentar a otro oponente; y Honduras aparecía como candidato natural a reemplazar a la ex colonia neerlandesa por haber finalizado inmediatamente detrás en la clasificación. A esto se sumaba otro dato relevante: Surinam estaba sin entrenador, luego de la renuncia de Stanley Menzo, y con las cuentas embargadas no había podido contratar a su reemplazo.

Publicidad

Publicidad

El anuncio que nadie vio venir

En medio de la especulación, la Federación de Surinam rompió el silencio y emitió un comunicado oficial que enfría cualquier rumor de descalificación. De forma sorpresiva, la SVB anunció a su nuevo seleccionador nacional: el neerlandés Henk Ten Cate, confirmando que el proyecto mundialista sigue en pie.

“Suriname Football Bond (SVB) anuncia con apropiado orgullo que se ha llegado a un acuerdo con Henk Ten Cate como nuevo entrenador de la selección nacional masculina. Con su extensa experiencia internacional y un récord demostrado, Henk Ten Cate preparará y liderará al equipo de Surinam a los próximos playoffs de la Copa del Mundo en marzo de 2026, el último obstáculo para la clasificación”, señala el comunicado.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

La federación agregó que “la SVB tiene plena confianza en que su experiencia, ideas tácticas y liderazgo pueden llevar la selección al más alto nivel”, y confirmó que el gerente general Brian Tevreden trabajará junto al nuevo DT para definir la nómina y el plan de preparación, además de completar el cuerpo técnico con nuevos asistentes.

Publicidad

¿Quién es Henk Ten Cate?

Ten Cate no es un desconocido para los Suri-boys: fue asistente técnico del seleccionado entre 2023 y 2024 y cuenta con casi 40 años de experiencia, destacándose, entre otros hitos, como asistente de Frank Rijkaard en el Barcelona en 2003.

ver también Por qué FIFA podría sacar a Surinam y darle a Honduras un lugar en el Repechaje del Mundial 2026

Con esta determinación, Surinam deja en claro que confía plenamente en disputar el repechaje ante Bolivia el próximo 26 de marzo de 2026 y sentencia, al menos por ahora,el futuro de Honduras en la carrera por el último boleto al Mundial.

Publicidad