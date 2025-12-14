Es tendencia:
Erick Lonnis destapa la verdad de por qué Randall Leal no llegó a Saprissa y filtra dónde jugará: “Bien por él”

Después de los rumores sobre una posible vuelta de Leal, Lonnis confirmó qué pasará.

Hace unos días, surgió la noticia de que Randall Leal podía regresar al Deportivo Saprissa luego de su paso por la Major League Soccer. El extremo izquierdo tenía intenciones de volver, ya que fue ofrecido por su agente a Erick Lonnis, encargado del Comité Deportivo.

De hecho, Leal estuvo en los entrenamientos de Saprissa hace unas semanas después de terminar su vínculo con el DC United. Sin embargo, desde el club morado le cerraron las puertas a pesar del interés del jugador.

Lonnis fue quien le bajó el pulgar y que directamente no quiso negociar. El directivo de Saprissa habló en la previa sobre lo que finalmente sucedió con Randall, dio sus motivos y también reveló dónde estará el futuro del jugador tico.

En zona mixta, Lonnis confesó que Leal no estaba los planes a pesar de haber entrenado con Saprissa: “Él no ha estado en nuestros planes. Estuvo entrenando aquí, pero eso no significa que lo fuéramos a contratar“.

No llegará a Saprissa: dónde jugará Randall Leal en 2026

Además, dejó expuesto con el club que negocia. “Bien por Randall Leal que vaya al Herediano. Si él tiene ofertas bien por el, nosotros no vamos a inflar salarios“, sentenció Lonnis sobre la situación de Randall Leal con Saprissa.

Días atrás, el periodista Kevin Jiménez había confirmado que Herediano, a través de Jafet Soto, le hizo una oferta formal a Randall para que sea nuevo fichaje para el 2026. El Team se quiere asegurar su contratación ante una posible salida de Kenneth Vargas, por lo que el futuro de Leal sería rojiamarillo.

