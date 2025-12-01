Negociaciones avanzadas en Costa Rica: medio extranjero adelanta la posible llegada del nuevo entrenador de La Sele

La búsqueda del próximo técnico de la Selección de Costa Rica dio un giro inesperado y tomó fuerza internacional. Apenas días después de la salida de Miguel Herrera, un reconocido medio argentino encendió las alarmas: Fernando Batista estaría en conversaciones avanzadas con la Fedefútbol para asumir el mando de la Tricolor.

El diario Olé publicó la noche de este lunes que la Fedefútbol ya sostuvo primeras charlas formales con el cuerpo técnico del argentino, conocido como “Bocha”, y que incluso se puso sobre la mesa un proyecto deportivo de largo plazo enfocado en llegar al Mundial del 2030.

¿Qué dicen desde Argentina sobre la llegada de Batista a Costa Rica?

Según la información, ambas partes se muestran optimistas y el proceso podría acelerarse en las próximas semanas si las negociaciones mantienen su curso actual. Esto convierte a Batista en el primer candidato claro que trasciende públicamente desde que la Federación anunció que iniciaría la búsqueda del sustituto de Miguel Herrera “lo antes posible”.

El perfil de Batista encaja con lo que se ha mencionado internamente: trabajo a largo plazo, proyección juvenil, estructura y mejora competitiva. La mejor versión de la Vinotinto en eliminatorias habría llamado la atención de la Fedefútbol, que busca corregir el rumbo tras la dolorosa eliminación mundialista sufrida en noviembre.

Desde Olé hablaron de las negociaciones entre Bocha Batista y Costa Rica.

Por ahora no existe confirmación oficial desde Costa Rica, pero el reporte de Olé abre una puerta que podría marcar el inicio de una nueva era en La Sele. Ya hablan de reuniones y optimismo de ambas partes para que se de su llegada.

Si prosperan, Fernando Batista podría convertirse en el próximo hombre encargado de reconstruir a la Tricolor. Veremos que termina sucediendo con el posible reemplazante de Miguel Herrera en el combinado nacional tico.