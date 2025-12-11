Fue goleador en Honduras, hizo feliz a Pedro Troglio y ahora tiene ofertas para jugar en estos equipos de Europa

Fue goleador en Honduras, hizo feliz a Pedro Troglio y ahora tiene ofertas para jugar en Europa

Dejó las filas de Motagua en junio de 2025 siendo goleador y tras seis meses tiene ofertas para irse a jugar a Europa.

En Honduras fue máximo goleador en el torneo Clausura 2024-25 con 12 tantos y eso hizo que un equipo de Argentina viniera por él, si por Rodrigo Auzmendi.

Los dos clubes que quieren a Rodrigo Auzmendi

El ex Motagua dejó el club para irse a Banfield y en tanto solo seis meses junto a Pedro Troglio los salvó del descenso con uno de sus tantos en “El Taladro”.

Ahora bien, desde Argentina han informado que: “Rodrigo Auzmendi, en la mira de clubes de Rusia: Akhmat Grozny y FC Sochi preguntaron condiciones por el delantero de Banfield”, informó el periodista argentino Germán García.

“El Taladro” sabe de las ofertas y veremos que pasa en los próximos días, lo cierto es que Auzmendi aportó cuatro goles y dos asistencias en 15 partidos disputados, no son números grandes, pero su experiencia de haber jugado de joven en Europa le puede ayudar.

Sería la segunda etapa de Auzmendi en Europa, ya que antes estuvo en las juveniles del Oporto. Pedro Troglio también puede influir en su decisión.

En más relación con Honduras, el defensor Denil Maldonado es parte de un equipo ruso también, del Rubín Kazán, con el cual no ha podido mostrar su nivel por una lesión en el tobillo.