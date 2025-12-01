Es tendencia:
Alexandre Guimaraes liquidó al Piojo Herrera por dejar a Costra Rica sin Mundial 2026 e involucró a Honduras: “¿Qué está pasando?”

Guimaraes habló sobre el fracaso de Costa Rica en las Eliminatorias camino al Mundial de 2026 y no perdonó a Miguel Herrera.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Alexandre Guimaraes liquidó al Piojo Herrera por dejar a Costra Rica sin Mundial 2026
© GettyAlexandre Guimaraes liquidó al Piojo Herrera por dejar a Costra Rica sin Mundial 2026

El rotundo fracaso de la Selección de Costa Rica tras quedar afuera del Mundial de 2026 continúa generando reacciones fuertes entre referentes del fútbol nacional, y uno de los más críticos ha sido Alexandre Guimaraes, quien no perdonó a Miguel Herrera tras múltiples decisiones, pero sobre todo en el último encuentro ante Honduras.

Desde su experiencia y conocimiento del combinado tico, Guimaraes no dudó en señalar directamente al Piojo Herrera por las decisiones tomadas en los partidos determinantes, afirmando que el manejo del equipo dejó más preguntas que respuestas.

A Alexandre Guimaraes le preguntaron si volvería a la Selección de Costa Rica y su respuesta no fue la que muchos esperaban

El dardo de Guimaraes para Miguel Herrera tras fracasar con La Sele

Guimaraes expresó su frustración tras la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial 2026, señalando que se sintió desconcertado al ver que el equipo regresaba del entretiempo sin ningún ajuste táctico.

La serie está abierta y está viva”, Guimarães, DT de Alajuelense
Alexandre Guimaraes – DT

El técnico lamentó que la Fedefútbol haya perdido la confianza en entrenadores nacionales y, además, cuestionó el manejo de Miguel “Piojo” Herrera en el decisivo partido ante Honduras. Para Guimarães, la falta de reacción desde el banquillo y la ausencia de cambios oportunos fueron factores determinantes en el fracaso de la Selección.

“Cuando vuelven a entrar a la cancha tras el medio tiempo y uno no ve ningún cambio, la verdad eso a mí me dejó como… ¿Qué está pasando?“, comentó Alexandre Guimaraes para La Nación sobre el fracaso de Miguel Herrera al mando de La Sele tras no haber conseguido una victoria ante Honduras en la última fecha.

