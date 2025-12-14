Machillo Ramírez ya lo sabe: Alajuelense confirma la noticia más esperada por el liguismo para la final del Apertura 2025

Con la Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez ya clasificada a la gran final, el formato del torneo le otorga un beneficio clave a la Liga, ya que la serie se definirá con el partido de vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto.

La ida se jugará en la cancha del rival que salga del cruce entre Saprissa y Cartaginés, pero el liderato en la fase regular le permite al conjunto rojinegro cerrar como local, una ventaja reglamentaria que podría marcar diferencia en la lucha por el título.

Sin embargo, desde Alajuelense confirmaron la noticia más esperada por los rojinegros para la final del Torneo Apertura 2025.

¿Cuál es la noticia más esperada desde Alajuelense para la final del Apertura 2025?

De manera oficial la espera para los seguidores de Alajuelense llegó a su fin, ya que el club confirmó la noticia más esperada por la afición liguista: la final del Torneo Apertura 2025 se jugará el próximo sábado 20 de diciembre a las 7:00 p.m.

La preventa exclusiva para asociados arrancó este domingo 14 de diciembre, generando gran expectativa y asegurando que el Morera Soto se vestirá de fiesta para este crucial encuentro de vuelta en la final del Torneo Apertura 2025.

X / Alajuelense

La importancia de cerrar la final en casa

Sobre este escenario, Alexis Gamboa también expresó la importancia que es para el equipo cerrar en casa la final con la ilusión de ganar la 31. “Va a ser una serie muy complicada independientemente del rival en esta final, pero nosotros en casa nunca hemos estado solos, en las buenas y en las malas la afición ha estado ahí. Así que esperamos poder darle esa alegría a nuestra gente, porque entregaremos nuestro mayor esfuerzo”, puntualizó Gamboa.