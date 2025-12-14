La mesa quedó servida para un cierre de película: habrá clásico nacional en la final del Torneo Apertura 2025. Deportivo Saprissa dejó en el camino a Cartaginés tras repetir el 2-1 que se dio en la ida y se ganó el derecho de medirse con la Liga Deportiva Alajuelense, que ya había hecho su trabajo eliminando a Liberia este sábado.

El campeonato que ya venía caliente ahora se define con la rivalidad más grande del país, con un título en juego y la estrella 31 latiendo de un lado y la 41 del otro. Mientras las dos aficiones empiezan a comerse las uñas, hay una certeza clave: el equipo de Óscar “Machillo” Ramírez, por haber sido líder de la fase regular, cierra la serie en casa y tiene doble oportunidad de ser campeón gracias a la Gran Final.

ver también Erick Lonnis destapa la verdad de por qué Randall Leal no llegó a Saprissa y filtra dónde jugará: “Bien por él”

Alajuelense vs. Saprissa: ¿cuándo se juegan la final de ida y de vuelta?

Aunque Unafut todavía debe publicar los horarios definitivos y la programación televisiva de cada partido, FUTV ya adelantó que la final de ida se jugaría el miércoles 17 de diciembre a las 8:00 pm en el estadio Ricardo Saprissa Aymá, mientras la vuelta sería el sábado 20 de diciembre a las 7:00 pm en el estadio Alejandro Morera Soto.

Además, desde LDA hicieron oficial la preventa de entradas para la revancha, ya con la fecha marcada para el sábado a las 7:00.

Tweet placeholder

Alajuelense tiene doble chance de ser campeón: la Gran Final

Más allá del rival y el peso del clásico, el gran secreto de la tranquilidad relativa manuda está en la tabla de posiciones. Alajuelense terminó primero en la fase regular del Apertura 2025, por encima de Saprissa, Cartaginés y el resto, y eso le da una ventaja enorme en el formato: si no gana esta final, igual tendrá otra oportunidad.

Publicidad

Publicidad

ver también Violencia en Alajuelense: se filtra el video del incidente en el Morera Soto que la Unafut ya está analizando

El reglamento establece que:

Si el campeón de la final del Apertura es el mismo que terminó primero en la fase regular, ese equipo se convierte automáticamente en campeón nacional.

Si el campeón de la final no es el líder de la tabla (en este caso, si Saprissa vence a la Liga en la serie), se activa la Gran Final nacional: otra serie a ida y vuelta entre Saprissa (campeón de la segunda fase) y Alajuelense (líder general), prevista tentativamente para el 23 y 27 de diciembre.

ver también Mensaje de la Unafut: Alajuelense recibe el aviso sobre Machillo Ramírez que nadie puede ignorar para la final del Apertura 2025

Traducido:

Si Alajuelense gana la final contra Saprissa, levanta el título de inmediato y no hay Gran Final.

Si Saprissa gana la final, lejos de terminar ahí, habrá una nueva serie entre morados y rojinegros para decidir al campeón nacional.

Publicidad

Por eso se habla de que la Liga tiene doble chance de ser campeón: primero, en la final del Apertura; y si no le alcanza, en una eventual Gran Final, otra vez con el Morera Soto como escenario del cierre.