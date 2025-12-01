Rolando Fonseca revela los problemas internos que terminaron con Costa Rica fuera del Mundial 2026: “Egos y envidia”

Rolando Fonseca profundizó en su análisis al afirmar que la situación de lo que fue el fracaso de Miguel Herrera al mando de La Sele, es solo la superficie de un problema mucho más serio dentro de la Federación Costarricense de Fútbol.

Para él, la raíz de la crisis se encuentra en un modelo de poder desgastado y contaminado por intereses políticos, donde las decisiones no se toman pensando en el desarrollo deportivo, sino en beneficios personales y negociaciones internas.

Rolando Fonseca revela los problemas internos que sentenciaron a Costa Rica

Fonseca cuestionó la estructura de votaciones y el ambiente de rivalidades que, según él, se ha apoderado del fútbol nacional. Explicó que la mesa directiva se ha convertido en un escenario donde predominan los egos, las envidias y la idea de “primero yo y después el fútbol”, lo que ha impedido cualquier avance real.

“Nuestro ecosistema administrativo de Federación está enfermo. Nos enfermamos cuando todo se convirtió en político. Cuando el que manda no tiene nada de fútbol, pero sí un negocio dentro del fútbol. Cuando se negocian votos por viajes y sillas”, comentó Fonseca para ESPN.

Rolando Fonseca expuso todos los problemas que hay en la Fedefútbol

“Es una mesa donde se sientan los egos, las envidias y el ‘primero yo y después el fútbol’. Si no se cambia ese ecosistema político, no va a pasar nada. Puedes cambiar nombres, pero el sistema sigue igual”, puntualizó para ESPN.

Consecuencias de años de fallas estructurales en el fútbol costarricense

Según Rolando Fonseca, el fracaso rumbo al Mundial de 2026 no fue un hecho inesperado, sino el resultado inevitable de muchos años de deficiencias tanto en la gestión deportiva como en la administrativa.

A su juicio, Costa Rica desaprovechó las oportunidades que dieron procesos mundialistas anteriores y nunca corrigió los problemas estructurales que, con el tiempo, terminaron pasando factura en el camino hacia la siguiente Copa del Mundo.