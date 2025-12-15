Saprissa saca pecho: David Guzmán calienta la final con una sentencia que alimenta los fantasmas en Alajuelense

El Deportivo Saprissa se clasificó a la final de segunda ronda contra la Liga Deportiva Alajuelense tras derrotar en casa (2-1) a Cartaginés con anotaciones de Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez para registrar un global de (4-2) ante los brumosos.

Sobre este escenario, David Guzmán luego de avanzar a esta final ante Alajuelense para vivir de nuevo la tensión de un clásico, comenzó a calentar las emociones con una sentencia que alimenta los fantasmas de los manudos.

¿Qué dijo David Guzmán sobre enfrentar a Alajuelense en la final?

Recordemos que a Alajuelense históricamente le ha costado sacar buenos resultados en La Cueva, una dificultad que quedó reflejada en la larga racha de 13 clásicos consecutivos sin triunfo en ese escenario.

De hecho, esta sequía se rompió recién el pasado 30 de agosto, cuando el conjunto rojinegro logró imponerse 1-0 gracias a un gol de Anthony Hernández al minuto 51, una victoria tan ajustada como significativa.

Pero ahora antes de vivir una nueva edición del clásico en una instancia definitoria, David Guzmán expresó lo siguiente: “¿A la Liga Deportiva Alajuelense no le ha costado aquí? (La Cueva) La temporada buena regular o mala que hicieron ellos o nosotros, ya queda atrás. Ahora son dos finales y serán dos partidos distintos porque los clásicos siempre son muy diferentes”, comentó.

Sin embargo, no se debería “descartar” el trabajo realizado durante el semestre ya que los números dijeron que Alajuelense fue uno de los mejores equipos ticos, siendo no solamente líder general sino que también fue campeón de la Copa Centroamericana.

“Lo que sucedió durante la temporada ya queda de lado, nosotros ahora llegamos a estas instancias. Lo que vaya a suceder es lo que dictará cada partido. Ojalá sean 4 partidos y no dos. Al final que gane el mejor, nosotros vamos a luchar para eso siempre respetando al rival”, finalizó David Guzmán.

Además, también Alajuelense al asegurarse el primer lugar de la tabla, tiene ahora la posibilidad de disputar una Gran Final nacional en caso de no lograr el título en la final del Apertura. Por ende, desde Saprissa intentarán cambiar este escenario ante los rojinegros.