Veredicto de la Unafut: Saprissa y Alajuelense reciben el aviso sobre la final del Apertura 2025 que nadie puede pasar por alto

Ya es oficial: la definición del Torneo Apertura 2025 de la Liga Promérica tendrá como protagonistas a los dos clubes más grandes de Costa Rica, Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, que este fin de semana sellaron su boleto a la final de la segunda fase.

Los manudos dejaron en el camino a Municipal Liberia con autoridad, tras golear 3-0 en el Morera Soto luego del 1-1 en el Edgardo Baltodano, mientras que los dirigidos por Vladimir Quesada cumplieron ante Cartaginés y avanzaron con un global de 4-1.

Horarios confirmados para la final del Apertura

El mismo domingo en el que Saprissa aseguró su clasificación, la Unafut oficializó la información que todo el país esperaba: las fechas y horarios de la final del campeonato nacional.

Saprissa y Alajuelense definirán al campeón nacional (Unafut).

El partido de ida de la final del Torneo Apertura 2025 se disputará el miércoles 17 de diciembre a las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), con el Monstruo como local en el Estadio Ricardo Saprissa. Por su parte, la final de vuelta quedó programada para el sábado 20 de diciembre a las 7:00 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense cerrará la serie ante su gente.

Los números que rodean la definición

La serie enfrentará a los dos mejores equipos de la fase regular. Alajuelense finalizó como líder absoluto con 40 puntos, condición que le garantiza la posibilidad de forzar una gran final en caso de no consagrarse en esta segunda fase. Saprissa, por su parte, fue escolta con 34 unidades, por lo que necesita ganar la serie y luego volver a derrotar al León en una hipotética gran final.

Morados y manudos se enfrentaron en nueve finales de segunda fase, con una leve ventaja para los tibaseños, que ganaron cinco de ellas. Sin embargo, la última vez que se cruzaron en una instancia similar, durante el Clausura 2025, la victoria quedó en manos de Alajuelense.