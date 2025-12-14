Lejos de Costa Rica: José Cardozo revela la oferta que lo puede sacar de Liberia y llevar al Mundial 2026

José Cardozo se consolidó como la gran revelación en los banquillos durante la presente campaña en Costa Rica. El DT paraguayo logró llevar a Liberia hasta las semifinales del torneo, superando expectativas, y ahora la incógnita gira en torno a su continuidad al frente del conjunto guanacasteco para lo que viene.

Cardozo se mostró abierto al futuro al hablar sobre su posible continuidad como técnico de Liberia. El paraguayo expresó su satisfacción por la experiencia en Costa Rica y, en especial, por el trabajo realizado, aunque reconoció que el proceso de adaptación no fue sencillo al inicio.

¿Cuál es la oferta que sacaría a José Cardozo de Liberia?

Al ser consultado desde La Nación sobre qué falta para asegurar su continuidad, José Cardozo explicó que ya ha conversado con el presidente, aunque reconoció que el panorama se complica por la cercanía del Mundial.

El paraguayo reveló que ha recibido varias propuestas relacionadas con ese evento, incluso la posibilidad de participar como comentarista en la Copa del Mundo 2026.

“Yo estuve hablando con el presidente y viene el Mundial y de repente sale mucho compromiso para ese evento. Tengo mucha oferta para estar en el Mundial, pero a mí me gusta estar en el campo, entonces no es fácil tomar decisión”, comentó José Cardozo para La Nación.

“Soy muy apasionado y me encantan los detalles. Tengo mucha oferta para ser comentarista, esto me llevará a viajar mucho. No todo es dinero en la vida, estoy muy feliz, esperemos qué pasa, pero me gusta estar en el campo, ya veremos“, finalizó José Cardozo para La Nación.

Una decisión importante para José Cardozo

De esta forma, Cardozo dejó claro que atraviesa un momento de reflexión personal y profesional, dividido entre las múltiples oportunidades que se le presentan y su verdadera pasión por dirigir en el día a día.

Aunque el Mundial abre puertas atractivas fuera del banquillo, el paraguayo insiste en que estar cerca del césped y vivir el fútbol desde el campo es lo que más lo llena, por lo que su decisión final requerirá tiempo.

Cabe señalar que Cardozo también había sido mencionado como una de las opciones —aunque no la principal— para asumir el banquillo del Herediano de Jafet Soto. Sin embargo, esa posibilidad choca con su situación contractual actual, ya que el paraguayo tiene vínculo vigente con Liberia hasta junio de 2026.