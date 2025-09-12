“Es atemorizante”: Jeaustin Campos avisa a Costa Rica del peligro que debe cuidarse contra Honduras; México ya lo sufrió

Jeaustin Campos habló de la posibilidad de ser entrenador de la selección de Costa Rica y sustituir a Miguel Herrera en el cargo.

El DT de Real España ha dejado clara su postura y también comentó otras situaciones que involucra el país donde trabaja: Honduras.

Campos fue consultado por el estadio Morazán de San Pedro Sula, recinto donde se va a jugar el encuentro el 09 de octubre por las Eliminatorias de Concacaf.

¿Qué dijo Jeaustin Campos de la visita de Costa Rica a Honduras?

El técnico de Real España advirtió a Costa Rica sobre el estadio y cómo se dan las cosas cada vez que se juega. También recordó cómo México lo vino a sufrir en la Liga de Naciones.

“Primero se va a jugar donde nosotros jugamos todos los fines de semanas de local. Es un estadio no tan grande, pero si tiene una resonancia y una acústica muy importante. De hecho, fui a ver Honduras – México y la verdad es que es atemorizante, te envuelve no solo a los rivales, a la vista un poco de desconfianza te puede dar el escenario”.

También asegura que el Morazán le recuerda a Saprissa, por la forma en cómo la afición mete presión a sus rivales y también al local.

“Al local también lo puede pasar, es algo similar al estadio de Saprissa… No es tan grande, pero si las graderías están cerca. Eso sí, la cancha está en buenas condiciones”.

