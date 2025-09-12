Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Es atemorizante”: Jeaustin Campos avisa a Costa Rica del peligro que debe cuidarse contra Honduras; México ya lo sufrió

El técnico que trabaja en Honduras, ya ha enviado a Costa Rica la advertencia a la que deben estar antentos en la Eliminatoria de Concacaf.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

México es una de las selecciones que ha sufrido en Honduras.
México es una de las selecciones que ha sufrido en Honduras.

Jeaustin Campos habló de la posibilidad de ser entrenador de la selección de Costa Rica y sustituir a Miguel Herrera en el cargo.

El DT de Real España ha dejado clara su postura y también comentó otras situaciones que involucra el país donde trabaja: Honduras.

“Tomamos decisiones”: Costa Rica lanza la advertencia que Honduras no esperaba camino al Mundial 2026

ver también

“Tomamos decisiones”: Costa Rica lanza la advertencia que Honduras no esperaba camino al Mundial 2026

Campos fue consultado por el estadio Morazán de San Pedro Sula, recinto donde se va a jugar el encuentro el 09 de octubre por las Eliminatorias de Concacaf.

Publicidad

¿Qué dijo Jeaustin Campos de la visita de Costa Rica a Honduras?

El técnico de Real España advirtió a Costa Rica sobre el estadio y cómo se dan las cosas cada vez que se juega. También recordó cómo México lo vino a sufrir en la Liga de Naciones.

“Primero se va a jugar donde nosotros jugamos todos los fines de semanas de local. Es un estadio no tan grande, pero si tiene una resonancia y una acústica muy importante. De hecho, fui a ver Honduras – México y la verdad es que es atemorizante, te envuelve no solo a los rivales, a la vista un poco de desconfianza te puede dar el escenario”.

Publicidad

También asegura que el Morazán le recuerda a Saprissa, por la forma en cómo la afición mete presión a sus rivales y también al local.

Ante Nicaragua no sucedió: la ventaja que tendría Costa Rica ante Honduras y que puede sentenciar el clasificado al Mundial

ver también

Ante Nicaragua no sucedió: la ventaja que tendría Costa Rica ante Honduras y que puede sentenciar el clasificado al Mundial

“Al local también lo puede pasar, es algo similar al estadio de Saprissa… No es tan grande, pero si las graderías están cerca. Eso sí, la cancha está en buenas condiciones”.

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Confirmado: Costa Rica recibe notificación de Honduras que impacta a toda Concacaf para la Eliminatoria
Honduras

Confirmado: Costa Rica recibe notificación de Honduras que impacta a toda Concacaf para la Eliminatoria

Guatemala ya tendría a los dos rivales para jugar amistosos en octubre
Noticias

Guatemala ya tendría a los dos rivales para jugar amistosos en octubre

Alajuelense vs. Liberia: a qué hora juega y cómo ver
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense vs. Liberia: a qué hora juega y cómo ver

“Me ha tocado adaptarme”: un incómodo Javier Mascherano habla de la nueva lesión de David Ruíz y confirma qué pasara con Messi y Suárez
Honduras

“Me ha tocado adaptarme”: un incómodo Javier Mascherano habla de la nueva lesión de David Ruíz y confirma qué pasara con Messi y Suárez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo