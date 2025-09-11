Entre Honduras y Costa Rica: MisterChip sentencia qué selección es favorita para clasificar al Mundial 2026

Las selecciones de Honduras y Costa Rica se juegan gran parte de su boleto a la Copa del Mundo la próxima fecha FIFA de octubre.

La Bicolor llega con cuatro puntos y los ticos con dos. El visitante, que en este caso es el equipo dirigido por Miguel Herrera, está obligado a ganar para no recularse mucho en la tabla de posiciones.

Los de Reinaldo Rueda quieren ir adelantando su clasificación a la Copa del Mundo luego de no ir a Rusia 2018 y Qatar 2022.

Las cartas ya están sobre la mesa y todo se va a decidir en el césped, aunque hubo alguien muy reconocido que lo sentenció en el escritorio.

Se trata de MisterChip, el famoso estadigrafo dio a conocer cuál es su favorita para estar en la Copa del Mundo y le dio la espalda a la otra.

El veredicto de MisterChip sobre Honduras y Costa Rica

“Mi pronóstico al principio era que Costa Rica entraba con el boleto directo, pero ahora mismo veo a Honduras más favorito para meterse en la Copa del Mundo”.

Aquí si cambiaría mi pronóstico. Ahora mismo, para mí Honduras es ligeramente favorito”.

Alexis Martín Tamallo ha cambiado de opinión, aunque sigue viendo a las dos clasificadas, pero en este caso a Honduras directa y a Costa Rica en repechaje.