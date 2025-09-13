Es tendencia:
El impensado revés que prepara Haití para clasificar al Mundial 2026: Nicaragua, Honduras y Costa Rica pendiente a la decisión de Concacaf

Luego de sorprender a Costa Rica en su propia casa, Haití considera que la clasificación al Mundial es posible en el grupo C.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Haití tiene su propio plan para estar en el Mundial de 2026.
Haití tiene su propio plan para estar en el Mundial de 2026.

La selección de Haití ha sorprendido a propios y extraños en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los caribeños le sacaron empate a Honduras y a Costa Rica, el segundo de forma sorprevia ya que lo perdían 2-0 y terminaron obligando a La Sele a sacar la igualada en el propio estadio San José.

Con dos puntos en la tabla, no dejan de soñar con ir al Mundial, su siguiente rival es Nicaragua de visitante y tienen un impensado plan que sorprende.

Y es que Zona Concacaf, una página que siempre publica información del área, ha dado a conocer que quieren incluir a tres jugadores del alto nivel para los partidos que restan.

El Plan de Haití para ir al Mundial

“¡¡HAITÍ QUIERE MUNDIAL 2026 SI O SI!!

Se ha dado a conocer que la Selección de Haití buscar reforzarse con estos 4 jugadores franceses pero de ascendencia haitiana para Las fechas de Octubre en su visitas a Nicaragua y a Honduras. La selección granadera busca ampliar sus variantes con jugadores que disputan al máximo nivel.

Odsonne Édouard – RC Lens

Wilson Isidor – Sunderland

Lenny Joseph – Ferencváros

Josué Casimir – AJ Auxerre”.

Esa es la información que detallan, los caribeños pretenden sacar ventaja de los jugadores seleccionables que tienen, así como fue el caso deJean-Ricner Bellegarde, que es uno de los más destacados y jugó para las categorías menores de Francia, pero al final no lo tomaron en consideración.

Bellegarder cuesta 21 millones de dólares y es uno de los más caros de la zona, por lo que Haití pretende sumar todo jugador que pueda para ir al Mundial.

