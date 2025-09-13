El impensado revés que prepara Haití para clasificar al Mundial 2026: Nicaragua, Honduras y Costa Rica pendiente a la decisión de Concacaf

La selección de Haití ha sorprendido a propios y extraños en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Los caribeños le sacaron empate a Honduras y a Costa Rica, el segundo de forma sorprevia ya que lo perdían 2-0 y terminaron obligando a La Sele a sacar la igualada en el propio estadio San José.

ver también “Lo iré a buscar”: técnico de grande de Centroamérica impacta a Rueda para el partido contra Costa Rica; ya sabe cómo amargar a los ticos

Con dos puntos en la tabla, no dejan de soñar con ir al Mundial, su siguiente rival es Nicaragua de visitante y tienen un impensado plan que sorprende.

Publicidad

Publicidad

Y es que Zona Concacaf, una página que siempre publica información del área, ha dado a conocer que quieren incluir a tres jugadores del alto nivel para los partidos que restan.

El Plan de Haití para ir al Mundial

“¡¡HAITÍ QUIERE MUNDIAL 2026 SI O SI!!

Se ha dado a conocer que la Selección de Haití buscar reforzarse con estos 4 jugadores franceses pero de ascendencia haitiana para Las fechas de Octubre en su visitas a Nicaragua y a Honduras. La selección granadera busca ampliar sus variantes con jugadores que disputan al máximo nivel.

Publicidad

Odsonne Édouard – RC Lens

Wilson Isidor – Sunderland

Lenny Joseph – Ferencváros

Josué Casimir – AJ Auxerre”.

Publicidad

Esa es la información que detallan, los caribeños pretenden sacar ventaja de los jugadores seleccionables que tienen, así como fue el caso deJean-Ricner Bellegarde, que es uno de los más destacados y jugó para las categorías menores de Francia, pero al final no lo tomaron en consideración.

Publicidad

ver también Antes de enfrentar a Costa Rica: Honduras sufre durísimo golpe que lo podría dejar fuera del Mundial

Bellegarder cuesta 21 millones de dólares y es uno de los más caros de la zona, por lo que Haití pretende sumar todo jugador que pueda para ir al Mundial.