“Es la fama que tiene”: en México se ríen de Costa Rica y revelan lo último que querían saber del Piojo Herrera tras el fracaso del Mundial 2026

El Piojo Herrera sigue dando de qué hablar tras su fracaso al mando de la Selección de Costa Rica tras no haber podido clasificar al Mundial de 2026.

Desde México surgieron comentarios irónicos sobre la situación de la selección costarricense tras su fallido camino a esta Copa del Mundo, así como nuevas dudas respecto al trabajo realizado por el técnico involucrado en el proceso.

La revelación desde México sobre Miguel Herrera

A través de las pantallas de Tigo Sports, el periodista Kristian Mora, contó que en una conversación privada con tres colegas mexicanos estos comentaron la eliminación de Costa Rica del Mundial de 2026, proceso que estuvo bajo la dirección técnica del Piojo Herrera y con Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales.

Según Kristian Mora, los periodistas aztecas compartieron impresiones y valoraciones sobre el desempeño de La Sele en ese ciclo mundialista, revelando una mirada externa sobre la gestión y los resultados obtenidos por el equipo costarricense.

“Tuve una conversación este fin de semana con tres colegas mexicanos que trabajan en medios deportivos; a uno lo conocí, a los otros dos no y, en una videollamada, me dijeron, no en tono de burla, pero sí riéndose: ¿Qué les pasó? ¿En qué momento contrataron al Piojo? Pero si el Piojo tiene fama de no trabajar, esa es la fama que tiene en México”, comentó el periodista Kristian Mora en Tigo Sports.

“¿Quién lo recomendó? Y yo les dije: Es que está Ignacio Hierro como director de selecciones; y me dijeron: ¿Ignacio Hierro, pero quién llevó a Ignacio Hierro? Ignacio Hierro ha hecho muy poco y lo ha hecho mal, como cuando estuvo en Chivas; además, es el socio y amigo de Miguel Herrera“, sentenció Kristian Mora.

Miguel Herrera – DT

El Piojo Herrera no pudo en Costa Rica

Costa Rica al mando de Miguel Herrera terminó entre los equipos con peores registros, evidenciando un proceso irregular y lejos de la estabilidad que se esperaba.

Además, tan solo pudo vencer a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y cerró su participación como la tercera selección menos efectiva de toda la Eliminatoria