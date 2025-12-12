Jorge Salomón dice lo que todos esperaban sobre el reemplazante de Reinaldo Rueda en la Selección: “Un técnico hondureño”

Jorge Salomón analizó la situación futbolística que atraviesa Honduras y dejó en claro cuáles son sus prioridades. El equipo necesita levantarse rápido de su más reciente e inesperado fracaso. Para eso, deberán mantener una línea de trabajo.

Los catrachos fueron la amarga sorpresa del Grupo C de Concacaf. Parecían estar clasificados a la Copa del Mundo, cuando los malos rendimientos se alinearon a los resultados negativos. De esta manera, se despidieron de aquel sueño latente.

Esto desencadenó en la salida de Reinaldo Rueda. Por eso mismo, Salomón sabe que deberá analizar minuciosamente al posible reemplazante. 25 nombres están bajo la órbita del Presidente de la Federación de Fútbol. Busca un compatriota.

Jorge Salomón busca nuevo entrenador para Honduras y sueña con alguien de la casa

“Lo ideal es avanzar una cosa a la vez. El director deportivo no es solo para elegir al entrenador de la selección mayor, sino para ayudarnos en muchas áreas deportivas. La búsqueda de técnico tomará tiempo, por lo que el director deportivo debería estar primero. Tendremos entrevistas en enero y probablemente será extranjero, aunque si aparece una buena opción local la evaluaremos”, dijo.

“Buscamos alguien con experiencia importante, que venga a sumar desde el primer día. No estamos para formar, sino para que alguien nos dé un empujón y sea un brazo de apoyo en el día a día. No podemos poner fecha límite; debe ser la persona idónea. Enero será clave para las entrevistas, y también recibimos recomendaciones y hojas de vida de personas del fútbol internacional”, comentó.

“Para mí, lo ideal sería que hubiera un técnico hondureño capaz de tomar la Selección. Sería un sueño encontrar ese perfil o que formara parte del cuerpo técnico, como ocurrió con Amado Guevara en su momento. Pero debemos pasar por el proceso de análisis y selección”, señaló a Diez.

Juan Carlos Osorio y John Herdman, los dos mejores candidatos desde el extranjero

Jorge Salomón entiende que debe ser responsable para enumerar a los técnicos que llevan las de ganar en esta carrera, aunque los aficionados se desesperen por saber quién ocupará el cargo. Honduras merece un entrenador a la altura, y eso lleva su tiempo para una correcta elección. No tomará una decisión apresurada.

“Sería irresponsable decir sí o no. No puedo hablar mal de él, igual que del técnico canadiense. Son personas conocidas, pero hasta que no pasemos nuestro proceso interno, no podemos mencionar nombres”, concluyó en cuanto a Reinaldo Rueda.

“No puedo decir que no. Lo conocemos, es un buen técnico. Pero debemos buscar asesoría para encontrar el perfil correcto para nuestro biotipo, mentalidad y necesidades. Técnicos como él pueden entrar en análisis, pero no hemos tenido ningún acercamiento con ningún entrenador”, dijo de John Herdman.