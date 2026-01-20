Olimpia pierde fichaje estelar y Eduardo Espinel es duramente golpeado porque era uno de sus deseos para este 2026

Olimpia sigue sin tener movimientos relevantes en el mercado de fichajes con miras al Clausura de la Liga Nacional y la Concachampions, torneo en el que el cuadro de Eduardo Espinel enfrentará al América de México.

Durante los últimos días surgió el nombre de Yvo Calleros, mediocampista uruguayo de 27 años que anteriormente ya había sido dirigido por Espinel cuando estaba al frente del Plaza Colonia en Uruguay.

Calleros fue mencionado durante días anteriores como el próximo fichaje de Olimpia; sin embargo el futbolista sudamericano fichó por el Deportivo Madryn de la segunda división de Argentina.

¿Olimpia en busca de mediocampistas?

El movimiento llamó la atención de la afición de Olimpia en medio de los rumores de salida de Jorge Álvarez, quien sonaba en el Alajuelense de Costa Rica, novela que culminó con la continuación del hondureño en el club Merengue.

Aunque se presume que los Melenudos desean cubrir el espacio que dejó Marcos Montiel para unirse al Mushuc Runa Sporting Club del fútbol de Ecuador.

De momento solo Onán

El único fichaje que ha oficializado Olimpia es la llegada del portero Onán Rodríguez procedente de Real España y que también era del interés de Motagua.

Eso sí, Olimpia oficializó las salidas de Edwin Solano, Marcos Montiel, Dereck Moncada y Andrés Salazar.