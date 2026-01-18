Tras el fichaje caído de Jorge Álvarez, su agente le habló a Alajuelense y abrió una inesperada puerta a futuro

Luego de que se cayera la posibilidad de ver a Jorge Álvarez vestido de rojinegro, su entorno se encargó de dejar un mensaje claro que fue recibido en Liga Deportiva Alajuelense.

Lejos de cerrar definitivamente la puerta, las palabras compartidas por el periodista Kevin Jiménez, a partir de lo expresado por el agente Eduardo Reyes, dejaron abierta una posibilidad.

¿Qué dijo el agente de Jorge Álvarez tras caerse el fichaje por Alajuelense?

Según lo publicado por el periodista Kevin Jiménez, el agente Eduardo Reyes explicó que además de todas las conversaciones que existieron entre ambas partes, en donde se mostraron agradecidos por el interés y la disposición mostrada por el club rojinegro.

Jorge Álvarez con Olimpia

“La verdad es que se estuvo conversando la posibilidad de que Jorge llegara a LDA y hubo muy buena comunicación en todo momento. Existe una excelente relación con Carlos y LDA el cual agradecemos sinceramente el interés y la disposición mostrada”, compartió Kevin Jiménez en su cuenta oficial de X sobre lo que dijo el agente de Jorge.

Además, el agente Eduardo Reyes fue claro en señalar que la operación no está descartada de forma definitiva, mas allá de que ahora no se dio la operación. Aunque Jorge continuará enfocado en Olimpia, esas palabras se convirtieron en una inesperada puerta a futuro.

“Por ahora, el movimiento no se dará y Jorge continuará enfocado en Olimpia, donde está contento, enfocado y agradecido con LDA por el interés. Olimpia quiere moverlo a una liga fuera de la región, ese es el motivo por el cual el movimiento no se dio”, finalizó Eduardo Reyes, según el periodista Kevin Jiménez.