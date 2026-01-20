Es tendencia:
Honduras

Mientras Jonathan Rougier regresa a Honduras, Romell Quioto confirma su nuevo equipo: “Está definido”

Mucho se ha movido el mercado de fichajes con los jugadores hondureño, Jonathan Rougier y Romell Quioto definen sus equipos.

Jonathan Rouguier y Romell Quioto tienen nuevos equipos.
El mercado de fichajes en Honduras está muy agitado y los legionarios catrachos también han cambiado de equipo, dos de ellos son Jonathan Rougier y Romell Quioto. Uno de ellos regresa a Honduras.

El arquero ex Motagua, que está cerca de los 40 años, tiene todo acordado para ser portero del Marathón. Será su segundo club tras varios años que jugó en el Ciclón.

“Acuerdo total entre el portero argentino y la directiva verdolaga. Rougier vuelve a la Liga Nacional tras su etapa en Motagua, el anuncio oficial es inminente”, indica el periodista hondureño, Carlos Ordóñez.

Romell Quioto tiene nuevo equipo en Arabia Saudita

Romell Quioto prefirió seguir siendo legionario y no regresa a Honduras por ahora. “El Romántico” se queda en Arabia Saudita, pero baja de categoría, vuelve a la segunda división en Medio Oriente.

“El futuro del atacante hondureño ya está definido y continuará en Arabia Saudita para lo que resta de la temporada.

Contrario a versiones iniciales, Romell Quioto nunca quedó como agente libre ni dejó de tener contrato, de acuerdo con información confirmada por su círculo cercano.

El “Romántico del Gol” se incorporó a préstamo al Al-Faisaly, club de la Segunda División saudí con el que ya se encuentra entrenando.

Al-Faisaly marcha 7.º en la tabla con 26 puntos, a 8 unidades de los puestos de Playoffs de Ascenso”.

Quito nunca fue una opción para volver a Olimpia y ahora buscará ascender con su nuevo equipo. Romell Quiere recuperar su mejor versión tras lo poderlo hacer en el Al-Najma.

