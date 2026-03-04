Lo celebran en Guatemala: Darwin Lom tuvo una gran actuación con The Strongest

El delantero guatemalteco Darwin Lom volvió a la actividad con The Strongest y lo hizo de manera espectacular, en el partido de vuelta del Torneo de Verano de Bolivia, certamen amistoso que mantiene en ritmo a los clubes del país altiplánico previo al inicio de la competencia oficial. El regreso del atacante no pudo ser más contundente.

El “Tigre” se midió a Nacional Potosí, rival que había golpeado primero en la serie tras imponerse 2-0 en el duelo de ida. Para aumentar la tensión, el compromiso de vuelta comenzó cuesta arriba, con el 0-1 que parecía complicar aún más el panorama para los aurinegros.

Sin embargo, cuando el equipo más lo necesitaba, apareció la figura de Lom. El delantero demostró su capacidad goleadora y firmó un triplete decisivo, liderando una remontada que cambió por completo el rumbo de la serie. Con determinación, olfato de gol y presencia en el área, el guatemalteco inclinó la balanza a favor de su club.

Gracias a esa exhibición ofensiva, The Strongest logró darle vuelta al global y cerrar la eliminatoria con un 5-3 contundente, asegurando su clasificación a la siguiente ronda. Más allá del carácter amistoso del torneo, la reacción dejó un mensaje claro sobre la ambición del conjunto paceño.

El club aurinegro ahora espera conocer a su próximo rival para continuar su camino en el campeonato, mientras el cuerpo técnico valora positivamente el rendimiento de sus principales figuras. La respuesta anímica del plantel fue clave para revertir un escenario adverso.

En lo individual, Lom continúa su proceso de adaptación al fútbol boliviano, afinando detalles físicos y tácticos antes del arranque oficial del campeonato. Si algo quedó claro tras esta noche, es que el delantero está listo para asumir un rol protagónico y convertirse en una pieza determinante en la temporada que se avecina.

