Machillo Ramírez recibe la peor noticia: figura de Alajuelense se perderá el cruce ante LAFC por la Concachampions 2026

La Liga Deportiva Alajuelense se prepara para uno de los retos más importantes de su temporada: la serie ante LAFC por los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. Sin embargo, en la previa del viaje a Estados Unidos, el técnico Óscar Ramírez recibió una noticia que complica sus planes.

¿Cuál es la baja sensible que tendrá Alajuelense?

Todo apunta a que el extremo colombiano Jeison Lucumí no estará disponible para el duelo de ida, lo que representa una baja sensible para el conjunto rojinegro.

El centrocampista se lesionó en la derrota de Alajuelense por 1-2 ante Sporting en el estadio Alejandro Morera Soto, el 15 de febrero. Días después, el club confirmó el diagnóstico: lesión muscular de segundo grado en el cuádriceps de la pierna derecha.

El propio Ramírez explicó que el jugador sigue en proceso de recuperación y que su regreso no será inmediato: “Lo de Lucumí desgraciadamente fue una lesión con su agravante muscular. Si no me equivoco, en un momento quiso patear y la contrafuerza que hizo le provocó un tirón fuerte. Ya viene en proceso de recuperación, pero inmediato no está. Todavía se llevará unas dos o tres semanas”.

Jeison Lucumí no jugará ante LAFC.

El entrenador lamentó especialmente la baja porque el futbolista atravesaba un buen momento: “Lucu siempre nos ha ayudado mucho en el tema de posición de balón. Es un tipo complicado para el rival por su versatilidad, por cómo ataca espacios y por su capacidad para cuidar la pelota”.

Ramírez incluso fue claro sobre la serie internacional: “Es una lástima, creo que para Concacaf no le va a alcanzar y era un buen momento para él”.

El desafío ante LAFC

Alajuelense debutará en esta edición de la Concachampions el martes 10 de marzo cuando visite a LAFC en el BMO Stadium de Los Ángeles, California, a partir de las 9 p. m. (hora de Costa Rica). El partido de vuelta se disputará una semana después, el 17 de marzo, en el estadio Alejandro Morera Soto.

