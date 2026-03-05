Ya palpita el partido con Alajuelense: Paté Centeno le dejó una advertencia al Machillo Ramírez que sorprende a Saprissa

El Torneo Clausura 2026 continuará con la jornada 11, en la que San Carlos, dirigido por Walter “Paté” Centeno, será anfitrión de la Liga Deportiva Alajuelense, comandada por “Machillo” Ramírez.

Se trata de un duelo clave, porque los dos equipos tienen mucho en juego y poco margen de error. En la previa, el técnico de los Toros del Norte le lanzó una advertencia a los manudos que no pasó desapercibida y sorprendió incluso en Saprissa.

San Carlos se encuentra en el tercer lugar con 17 puntos y la intención es seguir acercándose a la punta. Mientras que Alajuelense marcha sexto con 12 unidades fuera de la zona de clasificación, pero con una victoria quedaría solo a dos puntos de los dirigidos por Paté Centeno.

¿Cuál fue la advertencia de Paté Centeno al Machillo Ramírez?

Walter Centeno le restó cualquier tinte “especial” al cruce contra Óscar Ramírez y dejó claro que para él es un rival más: aseguró que su equipo sale a competirle a quien sea, sin distinciones ni favoritismos, y que esa es la idea que les ha repetido a sus jugadores, porque no “ven colores” cuando les toca enfrentar a otro club.

“Enfrento a cualquiera y, como se lo he dicho a los jugadores, salimos a enfrentar a todos. Yo no veo colores. Yo les digo a los míos que aprovechen y esto es parte del crecimiento de San Carlos, no solo en la tabla de posiciones, sino a nivel de grupo y solidaridad, donde todos son uno, sin importar quién juega“, comentó “Paté” en la previa.

Paté Centeno – Alajuelense

El mensaje también alcanzó al Saprissa

Ese mensaje también causó sorpresa en Saprissa, porque Paté Centeno tiene un fuerte vínculo con los morados por su pasado y por lo que representa en la historia reciente del club.

Por eso, que ahora al mando de San Carlos diga que “no ve colores” y que enfrenta a cualquiera por igual se interpretó como una frase que, de rebote, también salpica a la “S”: deja claro que hoy su prioridad es competir sin sentimentalismos, incluso ante equipos con los que se le asocia.

Recordemos que San Carlos recibirá a la Liga Deportiva Alajuelense este sábado 7 de marzo a las 8:00 p.m. hora local desde el Estadio Carlos Ugalde Álvarez por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

Datos claves

Paté Centeno le quitó cualquier "morbo" al cruce contra Óscar "Machillo" Ramírez: dijo que no lo asume como un duelo especial, sino como un rival más.

La "advertencia" fue su postura de competirle a cualquiera por igual: aseguró que su equipo "no ve colores" y que sale a enfrentar a todos sin distinciones.

El mensaje también retumbó en Saprissa, porque por el pasado y el vínculo de Paté con los morados, esa frase se interpretó como una señal de que hoy, con San Carlos, prioriza el profesionalismo y deja de lado cualquier sentimentalismo.