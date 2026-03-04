Peligra la continuidad de Keylor Navas: revelan la fuerte interna en Pumas que podría generar la salida del tico

Keylor Navas vive una situación llamativa en Pumas UNAM. Pese a ser la máxima figura del equipo y refrendarlo en cada partido —sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la derrota 3 a 2 ante Toluca de este martes—, desde la dirigencia del club todavía no se acercaron para negociar su continuidad.

El contrato del experimentado guardameta vence en junio, por lo que tiene el aval de la FIFA para negociar libremente con otros clubes. Pero su deseo y el de su familia es permanecer en la institución. “Si se hubieran acercado en diciembre, yo hubiera firmado una renovación sin ningún problema“, aseguró el propio Navas en una reciente entrevista con el periodista Kery Ruiz.

Los días pasan y Navas todavía no recibe una propuesta formal. Se cree que esta llegaría cuando finalice la temporada, después de analizar el rendimiento de Navas hasta ese momento. Aunque la incertidumbre por su futuro crece junto con la impaciencia de los aficionados y del entrenador, Efraín Juárez.

“A Keylor yo lo hice capitán, nos aporta mucho al equipo, dentro y fuera de la cancha. Y lo repito, tanto la directiva como el jugador saben lo que yo quiero desde hace tiempo. Estaremos a la espera“, manifestó en rueda de prensa, dejándole un recado a los altos mandos de Pumas.

¿Cuál es la interna que compromete el futuro de Keylor Navas?

Durante la última emisión del programa “El Jefe y El Máster”, del medio AS, el comunicador Alejandro Gómez reveló que los directivos todavía no se sentaron a platicar con Keylor Navas para intentar retenerlo debido a las fuertes diferencias que habría entre Efraín Juárez y el vicepresidente del club, Antonio Sancho.

“Estamos, según lo que me dicen ahí adentro, con un jaloneo. Efraín quiere una cosa, ‘Toño’ Sancho quiere otra; Efraín jala para la izquierda, ‘Toño’ Sancho para la derecha… Por el bien de Pumas, jalen para el mismo lugar”, pidió Gómez.

“Si no quieres a Keylor, ‘Toño’, explícale a tu entrenador qué es lo que quieres y convéncelo, pero no le hagas eso. Efra, si quieres a Keylor, siéntate a hablar con ellos y convéncelos. Y si no, tendrás que salir a decir ‘por intereses del club vamos a otra dirección’. El más perjudicado con estas luchas intestinas siempre es la institución”, cerró.

Recordemos que el portero tres veces mundialista con Costa Rica ya fue sondeado por equipos de Europa, México y la MLS. La prioridad la tiene Pumas en la consideración de Navas, pero si en el venidero mercado de fichajes aparece otra oferta más seductora desde lo económico y deportivo, el escenario podría complicarse.

