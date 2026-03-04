Saprissa vs. Sporting: a qué hora juega y cómo ver al equipo de Hernán Medford por el Clausura 2026

El Deportivo Saprissa vuelve a presentarse en Tibás ante Sporting FC por la Jornada 10 del Clausura 2026 con una misión clara: ganar para seguir metiéndole presión a Herediano, que es el puntero. Hoy la tabla marca al Team arriba con 19 puntos y a los morados segundos con 18, por lo que un triunfo puede dejar a Saprissa a tiro de la cima.

Además, el contexto le pone picante extra: Herediano juega este miércoles ante Guadalupe y el domingo se viene el choque directo Saprissa vs. Herediano, así que el resultado ante Sporting puede dejar a los morados con todo servido para pelear el liderato en la próxima fecha.

¿A qué hora juegan Saprissa vs. Sporting?

El partido se disputa el jueves 5 de marzo en el Estadio Ricardo Saprissa (Tibás).

Hora: 8:00 p.m. de Costa Rica

¿Dónde ver EN VIVO Saprissa vs. Sporting?

En Costa Rica, la transmisión será por FUTV.

Cómo llega Saprissa

El equipo de Hernán Medford atraviesa un gran momento desde su regreso: llega invicto y con una racha ganadora que se extendió contando también el Torneo de Copa, algo que ya se instaló como dato fuerte en el entorno morado.

En el Clausura, Saprissa está 2° con 18 puntos (9 PJ), con margen para presionar al líder en esta Jornada 10.

Cómo llega Sporting

Sporting llega con urgencias: está en la parte baja, 9° con 8 puntos (9 PJ), y necesita sumar para no quedar cada vez más comprometido en la tabla.

