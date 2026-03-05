La imagen que Honduras nunca pensó ver de David Ruiz: así fue la visita del Inter Miami a Donald Trump

El hondureño David Ruiz estuvo presente en la Casa Blanca junto al resto del plantel del Inter Miami que fue homenajeado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump tras coronarse campeones en la MLS.

La delegación del Inter Miami fue encabezada por Jorge Más, propietario administrativo del las garzas y por supuesto por Lionel Messi como máxima estrella del club de Florida.

Cabe recordar que, es la primera vez que Donald Trump invita a un campeón de fútbol a la Casa Blanca, donde regularmente acuden los ganadores de la NBA, NFL, NHL y MLB; así como campeones olímpicos o de competencias universitarias.

Momento en que Lionel Messi saluda a Donald Trump, de fondo David Ruiz en la Casa Blanca. Foto: X Casa Blanca.

David Ruiz fue visto en medio del astro argentino, además de su entrenador Mascherano y del delantero Luis Suárez.

Messi en la Casa Blanca

Para Messi es la primera vez que visita la Casa Blanca; aunque en enero de 2025 fue invitado por el entonces presidente Joe Biden para entregarle la Medallas Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil en Estados Unidos.

David Ruiz escuchando atentamente el discurso de Donald Trump. Foto: TSI.

Sin embargo, el campeón del mundo no asistió en esa ocasión por “cuestiones de agenda”.

Tras su visita a la Casa Blanca, ahora el Inter Miami se enfoca en su visita al DC United en Washington por la jornada 3 de la MLS.