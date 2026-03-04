Es tendencia:
Sueña con jugar el Mundial 2026 con Panamá y desde Honduras le manda mensaje a Thomas Christiansen

Juega en uno de los grandes de Honduras y le manda mensaje al entrenador de Panamá sobre el Mundial United 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Thomas Christiansen dirigirá a Panamá en el Mundial United 2026. Foto: Grupo Opsa.
A menos de cien días para que se dispute el Mundial United 2026, los entrenadores nacionales ya trabajan fuertemente en mapear los futbolistas que formarán parte de los privilegiados para jugar el torneo.

Tal es el caso de Thomas Christiansen, el director técnico español de la selección de Panamá y que dirigirá en su primera copa del mundo en busca de hacer un digno papel.

Jeaustin Campos en vilo: el problema que sacude a Real España previo al clásico ante Olimpia

En ese contexto, el defensor de Real España Daniel Aparicio levantó la mano para poder ser considerado entre los convocados panameños para la Copa del Mundo 2026.

“Todo jugador quiere jugar un Mundial, estoy trabajando para eso, esperemos con la ayuda de Dios estar en el Mundial”, aseguró Aparicio en conferencia previo al juego ante Olimpia.

Daniel Aparicio aspira a jugar el Mundial con Panamá. Foto: El Heraldo.

Cabe señalar que, Daniel Aparicio es uno de los futbolistas pieza clave en el esquema del Real España de Jeaustin Campos que es líder invicto con 17 puntos en el fútbol de Honduras.

Sobre el fútbol de Honduras

Al ser consultado sobre del fútbol catracho, el jugador consideró que se trata de un nivel duro, aguerrido y que les permite seguir creciendo.

“Bueno, la liga es muy dura, muy aguerrida, creo que eso nos ayuda mucho a los jugadores a seguir creciendo y no relajarnos en los entrenamientos y estar siempre preparados en los partidos”, opinó.

