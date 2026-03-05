El regalo especial que dio David Ruiz a Donald Trump en la visita del Inter Miami: Messi se lo entregó en las manos

El Inter Miami hizo historia este jueves al presentarse a la Casa Blanca y ser recibidos por el presidente de Estados Unidos Donald Trump para celebrar junto a Lionel Messi y el resto del plantel el título de campeón de la temporada anterior en la MLS.

Como era de esperarse, la recepción estuvo marcada por un extenso discurso de Donald Trump y por supuesto regalos que el club de Florida le hizo llegar al mandatario estadounidense.

ver también La imagen que Honduras nunca pensó ver de David Ruiz: así fue la visita del Inter Miami a Donald Trump

El primer obsequio que recibió Trump fue el de Jorge Más, propietario administrativo del club de la Florida, quien le entregó una camisa del club con el dorsal 47 en representación a la cantidad de presidentes que ha tenido Estados Unidos.

Posteriormente, el plantel del Inter Miami (incluido David Ruiz) hizo la entrega, por medio de Lionel Messi, de un balón rosa que incluye los títulos alcanzados por las Garzas la temporada anterior.

Momento en el que Messi entrega un balón especial a Donald Trump. Foto: TD Notas.

ver también Confirman noticia que cambia el panorama de Kervin Arriaga en España y José Francisco Molina está atento

El último regalo a Trump fue entregado por el entrenador Javier Mascherano, quien hizo llegar un reloj de la marca Rolex.

Publicidad

Publicidad

La recepción culminó con el agradecimiento de Jorge Más al presidente de Estados Unidos por la invitación a conocer el Salón Oval.

Publicidad

Messi firmó la camisa que recibió Donald Trump. Foto: Vía X.