Toma a Christiansen por sorpresa: Legionario de la Selección de Panamá anuncia un destino inesperado antes del Mundial 2026

El defensor panameño Iván Anderson vuelve a casa. El CD Universitario hizo oficial el regreso del lateral derecho para lo que resta del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol, una incorporación que busca fortalecer al equipo en la recta final del campeonato.

El jugador de 28 años, conocido futbolísticamente como “Colocho”, llega tras su reciente paso por el CD Marathón de la Liga Nacional de Honduras, donde militó en condición de préstamo. Sin embargo, su ficha pertenece al Monagas SC, institución con la que mantiene vínculo contractual tras su experiencia en el fútbol sudamericano.

El regreso de Anderson también representa un retorno especial a la institución donde comenzó a consolidar su carrera profesional. En su primera etapa con Universitario, el lateral se dio a conocer en el fútbol panameño antes de emprender su camino internacional, el cual también incluyó un paso por Fortaleza CEIF en Colombia, donde sumó minutos importantes en la primera división.

Además de su experiencia a nivel de clubes, Anderson ha sido parte del proceso de la Selección de Panamá, con participaciones en diferentes competencias internacionales y convocatorias en el ciclo reciente del combinado canalero. El lateral ha logrado mantenerse dentro del radar del cuerpo técnico gracias a su proyección ofensiva y capacidad defensiva por la banda derecha.

Ahora, su regreso a la Liga Panameña de Fútbol representa una oportunidad para recuperar ritmo competitivo y protagonismo, algo fundamental pensando en los retos que se avecinan para el fútbol panameño. En Universitario confían en que su experiencia internacional aporte liderazgo y equilibrio en la zona defensiva del equipo.

El propio Anderson tiene claro su objetivo: volver a su mejor versión y mantenerse como una opción para el entrenador Thomas Christiansen en la selección canalera. Con la Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca, el lateral buscará que este nuevo capítulo en Universitario sea el impulso definitivo para pelear por un lugar en la lista mundialista.