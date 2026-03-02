Liga Nacional sorprende al nuevo DT de la selección y toma determinación que cambiará el fútbol de Honduras

La Liga Nacional de Honduras anunció que la implementación del Football Video Support (FVS), mejor conocido como VAR, se dará en las próximas semanas durante el Clausura 2026.

El presidente Jorge Herrera de la liga precisó que el equipo del FVS llegó a Honduras este lunes 2 de marzo, por lo que se procederá a la capacitación del personal que lo utilizará durante el torneo de liga.

ver también “No somos iguales”: Jeaustin Campos vuelve a relucir en polémica y desde Marathón le mandan fulminante mensaje

“El miércoles inicia la capacitación de los árbitros y simulación de los partidos, va a hacer miércoles (4 de marzo), jueves (5 de marzo) y parte del viernes (6 de marzo). El equipo está en Honduras y la próxima semana estamos listos con toda la información y tecnología para entrar en funcionamiento la próxima semana”, aseguró Herrera.

La llegada del FVS coincide con la del entrenador José Francisco Molina, quien arribó al país tras ser nombrado como el encargado para dirigir el barco de la Selección de Honduras hasta 2030.

Esta implementación será histórica en el fútbol catracho que durante los últimos meses ha sufrido diversas polémicas arbitrales que han decidido diversos encuentros y graves denuncias como la de Pablo Lavallén.

ver también “Le va a costar”: José Francisco Molina recibe dura sentencia de un excandidato para DT de la Selección de Honduras

De cumplirse los tiempos, se estaría implementando en la jornada 12 del Clausura 2026, según lo anunciado por Herrera.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cómo funciona el FVS?

El FVS es una herramienta tecnológica que está diseñada para el apoyo de los árbitros en la toma de decisiones, permitiéndoles revisar jugadas específicas con repeticiones de vídeo cuando exista una duda clara.

Publicidad

A diferencia del VAR, el FVS es operado directamente por el árbitro central y está pensado para las ligas en proceso de desarrollo tecnológico.