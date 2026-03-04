Jeaustin Campos en vilo: el problema que sacude a Real España previo al clásico ante Olimpia

El próximo domingo Olimpia recibe la visita del Real España de Jeaustin Campos en el estadio Nacional “Chelato” Uclés de Tegucigalpa. Los aurinegros ponen a prueba su invicto ante la obligación de Eduardo Espinel de sumar un triunfo.

Ante eso, el club sampedrano enfrenta un grave problema que ya tiene pensando a Jeaustin Campos y se trata la lesión de uno de sus mejores hombres: Nixon Cruz.

Durante los últimos días, Nixon Cruz de 19 años no ha estado entrenado al par de sus compañeros tras haber salido tocado en el empate ante Platense de la jornada 9.

Los reportes señalan que la lesión podría ser más grave de lo que parece y en las próximas horas se estaría confirmando si el jugador necesitará pasar por el quirófano.

Cabe recordar que, el habilidoso volante aurinegro estuvo en el radar de los clubes LAFC y New York Red Bulls de la MLS; sin embargo no se llegó a cerrar un acuerdo para convertirlo en nuevo legionario.

Cómo llegan los equipos

El Olimpia de Eduardo Espinel tiene la obligación de buscar el triunfo ante Real España tras haber caído ante Marathón en San Pedro Sula y sumando ya tres derrotas en lo que va del torneo.

El actual bicampeón se ubica en la cuarta posición de la tabla. Mientras el Real España de Jeaustin Campos suma 17 unidades y es líder absoluto del torneo.

Posibles alineaciones Olimpia vs. Real España

Olimpia: Edrick Menjívar, Kevin Güity, Enmanuel Hernández, Facundo Queiroz, Carlos Sánchez, Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto, Jorge Benguché y David Flores.

Real España: Luis López, Franklin Flores, Devron García, Gonzalo Ritacco, Antony García, Jhow Benavídez, Eddie Hernández, David Sayago, Daniel Aparicio, Jack Baptisté, Carlos Mejía.