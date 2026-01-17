Motagua agita el mercado de fichajes en Honduras con el regreso de un ex Olimpia y el jugador que se marcharía: “Encanta al cuerpo técnico”

Javier López ya tiene varios fichajes y ahora se habla de un regreso al club de un ex Olimpia que también jugó en el Ciclón.

Su primer paso fue regular, pero ahora ha convencido al técnico para que pueda volver al Nido para este 2026.

Gustavo Roca confirma el fichaje que busca Motagua

“Elmer Güity busca su regreso al Motagua

El lateral izquierdo de 29 años salió del Juticalpa FC y se ha presentado a los entrenamientos del Motagua a petición del entorno del club, que busca sin descansar un jugador de perfil zurdo que compita con Cléver Portillo. Sería su segunda aventura en los azules. La versatilidad del jugador ha encantado al cuerpo técnico.

Javier López NO CUENTA con Riky Zapata y saldría del club. Juanes Ramos (Génesis FC) ha sido ofrecido, también estuvo en agenda Enrique Vásquez, ex UPNFM”.

Elmer Guity ya tiene experiencia en su carrera, ha jugado en equipos de la talla de Cartaginés de Costa Rica, Jocoro de El Salvador, Marathón, entre otros.

El gran sacrificio sería Riky Zapata, quién saldría del club para el Clausura 2026. Todo dependerá como evoluciona el mercado.

