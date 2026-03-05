Clásico Mundial de Béisbol 2026: grupos, formato, calendario, dónde ver los partidos y todos los detalles del WBC

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 regresa para paralizar el planeta de los diamantes en una edición que promete ser la más competitiva de la historia. Con 20 selecciones buscando la gloria que hoy ostenta Japón, el torneo se llevará a cabo en cuatro sedes emblemáticas de Estados Unidos, Japón y Puerto Rico.

Para Centroamérica, esta edición tiene un sabor especial: Nicaragua y Panamá portarán el estandarte de la región. Mientras los canaleros buscarán dar el golpe en el Grupo A en San Juan, los nicaragüenses, bajo el mando de Dusty Baker, intentarán la hazaña en el “Grupo de la Muerte” en Miami.

Grupos y sedes del WBC 2026

El torneo se divide en cuatro grupos de cinco equipos cada uno, distribuidos en ciudades con una profunda tradición beisbolera:

Grupo A (San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y Colombia.

Puerto Rico, Cuba, Canadá, y Colombia. Grupo B (Houston, EE. UU.): Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil. Grupo C (Tokio, Japón): Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi.

Japón, Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipéi. Grupo D (Miami, EE. UU.): Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

Formato de competición: ¿Cómo se juega?

El formato se mantiene fiel a la intensidad de las ediciones anteriores, asegurando que cada juego cuente:

Fase de Grupos: Se juega bajo el sistema Round Robin (todos contra todos). Cada equipo disputa cuatro partidos. Clasificación: Los dos mejores de cada grupo avanzan a los Cuartos de Final. En caso de empate, se utilizan criterios de desempate como el resultado cara a cara y el Team Quality Balance (TQB). Fase de Eliminación Directa: A partir de Cuartos de Final, el torneo es a partido único. El que pierde, se va a casa. Las Semifinales y la Gran Final se jugarán íntegramente en el loanDepot Park de Miami.

Dato Clave: Se mantienen las reglas de límite de lanzamientos (65 en primera ronda) y la “regla del knockout” (si un equipo gana por 10 carreras tras 7 entradas, o 15 tras 5 entradas).

Calendario de Nicaragua y Panamá en el WBC 2026

Nuestros representantes centroamericanos tendrán un calendario de fuego.

Nicaragua (Grupo D – Miami)

6 de marzo: vs. República Dominicana

vs. República Dominicana 7 de marzo: vs. Países Bajos

vs. Países Bajos 8 de marzo: vs. Israel

vs. Israel 9 de marzo: vs. Venezuela

Panamá (Grupo A – San Juan)

6 de marzo: vs. Cuba

vs. Cuba 7 de marzo: vs. Puerto Rico

vs. Puerto Rico 8 de marzo: vs. Canadá

vs. Canadá 9 de marzo: vs. Colombia

Dónde ver los partidos EN VIVO

La cobertura para la región será total para que no te pierdas ni un solo batazo:

Nicaragua: Viva Nicaragua Canal 13.

Viva Nicaragua Canal 13. Panamá: TV Max y RPC Deportes.

TV Max y RPC Deportes. Resto de Latinoamérica: ESPN y la plataforma Disney+.

ESPN y la plataforma Disney+. Estados Unidos: FOX Sports (FS1, FS2 y FOX Deportes).

El camino a la final del 17 de marzo en Miami comienza ahora. ¿Podrá una selección centroamericana dar la sorpresa y colarse entre los gigantes del béisbol mundial? La respuesta empezará a escribirse cuando se cante el primer “¡Playball!”.

