Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Motagua en vilo: Javier López recibe su primer problema para el Clausura 2026 con uno de sus fichajes estrella

El jugador se convirtió en fichaje de Motagua tras su paso por Costa Rica, pero molestias lo alejan del inicio del Torneo Clausura.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Motagua descansa en la jornada 1 del Clausura de la Liga Nacional de Honduras.
Motagua descansa en la jornada 1 del Clausura de la Liga Nacional de Honduras.

Pese a que Motagua descansa en la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, Alejando Reyes es duda por molestias físicas, según los últimos reportes que surgen desde el Ciclón Azul.

Reyes se ha ausentado de los dos últimos encuentros que ha sostenido el cuadro dirigido por el español Javier López, quien encarará su segundo torneo al frente del club.

Según fuentes cercanas al jugador, Reyes arrastraba molestias físicas desde su regreso de Costa Rica y en los últimos días se sometió a una resonancia magnética”, aseguró el periodista Carlos Ordóñez.

Mientras Saprissa lo tiene en carpeta, la noticia que recibió Jeaustin Campos procedente de otro grande de Centroamérica

ver también

Mientras Saprissa lo tiene en carpeta, la noticia que recibió Jeaustin Campos procedente de otro grande de Centroamérica

Fue sugerencia de los médicos

Según el comunicador, el cuerpo médico de Motagua fue el que sugirió a Alejandro Reyes que descanse para llegar en optimas condiciones para el inicio del Torneo Clausura con el Motagua que enfrentará a Platense en la jornada 2 de la liga.

“En Motagua no hay reporte médico oficial, pero su ausencia fue preventiva, priorizando la recuperación y evitando recaídas”, aseveró Ordóñez.

Será hasta en las próximas horas que se sabrá si Alejandro Reyes formará parte del esquema de Javier López para el duelo ante Platense.

Publicidad
Mientras Jonathan Rougier regresa a Honduras, Romell Quioto confirma su nuevo equipo: “Está definido”

ver también

Mientras Jonathan Rougier regresa a Honduras, Romell Quioto confirma su nuevo equipo: “Está definido”

Los fichajes de Motagua

Hasta el momento, Motagua solo ha anunciado la llegada de tres futbolistas; sin embargo está a la espera de la llegada de Rodrigo de Olivera procedente del Olancho FC, club con el que tiene que resolver problemas legales.

  • Pablo Cacho
  • Alejandro Reyes
  • Romario Da Silva
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Olimpia pierde fichaje estelar y Eduardo Espinel es duramente golpeado porque era uno de sus deseos para este 2026
Honduras

Olimpia pierde fichaje estelar y Eduardo Espinel es duramente golpeado porque era uno de sus deseos para este 2026

Dereck Moncada recibe su primer problema luego de firmar en Colombia
Honduras

Dereck Moncada recibe su primer problema luego de firmar en Colombia

Mercado de fichajes en Honduras: confirmaciones, renovaciones y rumores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón
Honduras

Mercado de fichajes en Honduras: confirmaciones, renovaciones y rumores de Olimpia, Motagua, Real España y Marathón

Jafet Soto ya acelera por un nuevo fichaje tras limpiar a Joshua Navarro
Costa Rica

Jafet Soto ya acelera por un nuevo fichaje tras limpiar a Joshua Navarro

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo