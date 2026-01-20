Motagua en vilo: Javier López recibe su primer problema para el Clausura 2026 con uno de sus fichajes estrella

Pese a que Motagua descansa en la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Honduras, Alejando Reyes es duda por molestias físicas, según los últimos reportes que surgen desde el Ciclón Azul.

Reyes se ha ausentado de los dos últimos encuentros que ha sostenido el cuadro dirigido por el español Javier López, quien encarará su segundo torneo al frente del club.

“Según fuentes cercanas al jugador, Reyes arrastraba molestias físicas desde su regreso de Costa Rica y en los últimos días se sometió a una resonancia magnética”, aseguró el periodista Carlos Ordóñez.

ver también Mientras Saprissa lo tiene en carpeta, la noticia que recibió Jeaustin Campos procedente de otro grande de Centroamérica

Fue sugerencia de los médicos

Según el comunicador, el cuerpo médico de Motagua fue el que sugirió a Alejandro Reyes que descanse para llegar en optimas condiciones para el inicio del Torneo Clausura con el Motagua que enfrentará a Platense en la jornada 2 de la liga.

“En Motagua no hay reporte médico oficial, pero su ausencia fue preventiva, priorizando la recuperación y evitando recaídas”, aseveró Ordóñez.

Será hasta en las próximas horas que se sabrá si Alejandro Reyes formará parte del esquema de Javier López para el duelo ante Platense.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Jonathan Rougier regresa a Honduras, Romell Quioto confirma su nuevo equipo: “Está definido”

Los fichajes de Motagua

Hasta el momento, Motagua solo ha anunciado la llegada de tres futbolistas; sin embargo está a la espera de la llegada de Rodrigo de Olivera procedente del Olancho FC, club con el que tiene que resolver problemas legales.

Pablo Cacho

Alejandro Reyes

Romario Da Silva