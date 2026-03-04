El VAR en Honduras: acaban con la espera y confirman para cuándo estará disponible en la Liga Nacional

La implementación del Football Video Support (FVS, videoarbitraje) se estaría aplicando antes que finalice la primera vuelta del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Así lo dio a conocer el presidente de la liga, Jorge Herrera, quien aclaró que pese a su instalación, siempre existirá la polémica ya que es parte del fútbol.

“Anótelo: antes de la segunda vuelta el VAR/FVS ya estará funcionando en la Liga Nacional. Estamos muy interesados en que se instaure, pero dejemos claro que la polémica siempre existirá, al igual que la duda, porque eso es parte del fútbol. Este sistema viene precisamente a corregir el error humano en situaciones polémicas, a apoyar a los árbitros y a dar mayor justicia a los partidos”, aseguró Herrera.

Herrera adelantó que están en la etapa final de las capacitaciones con los árbitros y posteriormente se pasará con los cuerpos técnicos de los once clubes de la primera división de Honduras.

La FFH en conjunto con la Liga Nacional y capacitadores FIFA ya trabajan formando a los árbitros. Foto: FFH.

“Efectivamente, estamos en la etapa final: ya llegaron los equipos y se ha capacitado a los árbitros; ahora solo nos queda una capacitación para los cuerpos técnicos de los equipos, que puede hacerse vía Zoom. En ella se les explicarán los tipos de ventanas disponibles, qué jugadas van a revisión automática, cuáles no y en cuáles deberán levantar la banderola para solicitar una revisión. Después de esa última etapa, solo falta la autorización correspondiente para implementar el VAR/FVS”, dijo Herrera.

¿Estará en todos los estadios?

Según el mandamás de la Liga Nacional, todos los estadios ya cuentan con internet y la adaptación adecuadas para que las cámaras sean ubicadas en lugares idóneos para reducir la polémica.

“Ya todos los estadios a nivel nacional cuentan con internet, porque fue una contratación que tuvimos que hacer; además, se llevó a cabo la adaptación para que las cámaras se ubiquen en los lugares idóneos y puedan dar un servicio efectivo. Por lo tanto, a nivel de canchas principales y alternas ya estamos listos. Ha sido un proceso largo y complejo, que muchos no ven desde afuera, pero la Liga Nacional lleva varios días trabajando en todo esto de forma interna”, cerró.

Entre tanto, de cumplirse con los tiempos estipulados, restarían solamente dos fechas para la aplicación para que el FVS entre en funcionamiento en el fútbol de Honduras.