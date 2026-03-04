Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Golpe para el Machillo Ramírez: Alajuelense pierde una figura en el momento más delicado del Clausura 2026

El Machillo Ramírez no la tiene sencilla en esta segunda vuelta del Clausura con Alajuelense tomando en cuenta que no hay margen de error.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Alajuelense pierde una figura en el momento más delicado del Clausura 2026
© AlajuelenseAlajuelense pierde una figura en el momento más delicado del Clausura 2026

A pesar de que Liga Deportiva Alajuelense logró un respiro tras vencer 2-0 a Cartaginés, no todo es positivo para el técnico Óscar Ramírez.

El equipo perderá a una de sus figuras para la próxima jornada ante A.D. San Carlos, una baja sensible que llega justo en un momento delicado del torneo para el conjunto rojinegro.

Alejandro Bran no se esconde y dice lo que pocos se animan sobre el camerino de Alajuelense: “Hablamos cara a cara”

ver también

Alejandro Bran no se esconde y dice lo que pocos se animan sobre el camerino de Alajuelense: “Hablamos cara a cara”

Así reaccionó Alajuelense para volver a ganar: Machillo Ramírez reveló el mensaje clave que le dio a sus futbolistas

ver también

Así reaccionó Alajuelense para volver a ganar: Machillo Ramírez reveló el mensaje clave que le dio a sus futbolistas

¿Cuál es la baja de Alajuelense que sufre el Machillo Ramírez?

El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense, Creichel Pérez, se perderá el próximo partido del equipo luego de recibir su quinta tarjeta amarilla del torneo en el triunfo 2-0 ante Cartaginés.

La amonestación provocará que el zaguero deba cumplir un partido de suspensión (ante San Carlos), lo que representa una baja sensible para los rojinegros en un momento en donde ya el margen de error cada vez es más pequeño.

Creichel Pérez publica mensaje en redes tras sanción de Alajuelense | Repretel
Creichel Pérez – Alajuelense

Recordemos que Creichel Pérez ha tenido presencia en todos los partidos que ha disputado el equipo rojinegro en este 2026. Su única ausencia se dio en el compromiso correspondiente a la Copa Costa Rica ante Liberia.

Publicidad

Datos claves

  • Baja confirmada: Creichel Pérez no podrá jugar el próximo partido con Liga Deportiva Alajuelense.
  • Motivo de la suspensión: El mediocampista recibió su quinta tarjeta amarilla en el triunfo 2-0 ante C.S. Cartaginés.
  • Impacto para el equipo: Su ausencia será una baja sensible para el técnico Óscar Ramírez en un momento clave del torneo

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en LDA
Liga Deportiva Alajuelense

El Morera Soto lo silbó y Creichel Pérez alzó la voz: el mensaje que hace ruido en LDA

Creichel Pérez se fue silbado y Washington Ortega envió un mensaje a la afición
Liga Deportiva Alajuelense

Creichel Pérez se fue silbado y Washington Ortega envió un mensaje a la afición

Creichel Pérez confirma su decisión lejos de Alajuelense: “Opciones del extranjero”
Liga Deportiva Alajuelense

Creichel Pérez confirma su decisión lejos de Alajuelense: “Opciones del extranjero”

José Contreras habló sobre su retiro y consternó a Comunicaciones
Guatemala

José Contreras habló sobre su retiro y consternó a Comunicaciones

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo