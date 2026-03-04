Golpe para el Machillo Ramírez: Alajuelense pierde una figura en el momento más delicado del Clausura 2026

A pesar de que Liga Deportiva Alajuelense logró un respiro tras vencer 2-0 a Cartaginés, no todo es positivo para el técnico Óscar Ramírez.

El equipo perderá a una de sus figuras para la próxima jornada ante A.D. San Carlos, una baja sensible que llega justo en un momento delicado del torneo para el conjunto rojinegro.

¿Cuál es la baja de Alajuelense que sufre el Machillo Ramírez?

El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense, Creichel Pérez, se perderá el próximo partido del equipo luego de recibir su quinta tarjeta amarilla del torneo en el triunfo 2-0 ante Cartaginés.

La amonestación provocará que el zaguero deba cumplir un partido de suspensión (ante San Carlos), lo que representa una baja sensible para los rojinegros en un momento en donde ya el margen de error cada vez es más pequeño.

Creichel Pérez – Alajuelense

Recordemos que Creichel Pérez ha tenido presencia en todos los partidos que ha disputado el equipo rojinegro en este 2026. Su única ausencia se dio en el compromiso correspondiente a la Copa Costa Rica ante Liberia.

