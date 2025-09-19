“Le dan demasiada importancia”: Jorge Álvarez estalla contra Rambo de León por Choco Lozano

El entorno de la Selección Nacional de Honduras tiene un debate candente desde hace varios años que se ha elevado en pleno 2025 y se divide en dos bandos: Los que apoyan la continuidad de Antony Lozano y los que piden su salida de la Bicolor.

En ese marco, la leyenda que más hincapié ha hecho en las últimas semanas fue el ex mundialista Julio César “Rambo” De León.

El ahora ex-jugador que supo brillar en Italia recientemente declaró que “No te podría decir más del Choco Lozano, simplemente que tiene que ser consciente que tiene que dar un paso al costado y darle la oportunidad a otro“.

Jorge Álvarez le responde a Rambo de León por Choco Lozano

Las declaraciones del último gran ´10´ de Honduras han generado distintas opiniones en los que viven el día a día de la Bicolor.

El primero en dar su punto de vista y no coincidir con Rambo fue el delantero Yustin Arboleda que expresó que “De una persona que jugó fútbol y más del nivel de Rambo, soltar un tipo de comentario así no me parece indicado”.

Ahora, Jorge Álvarez, recientemente nominado al gol del año en Concacaf, fue categórico en su opinión y le restó relevancia a lo dicho por De León.

“Es un tema que ustedes le están dando mucha larga, demasiada importancia. Concríticas o sin ellas queremos buscar lo mejor para la selección. Ganar y clasificar a la Copa del Mundo es lo que todos queremos”.

Jorge Álvarez le restó importancia a lo que dijo Rambo de León y apoyó al Choco Lozano. (Foto: Deportes Acción)

Álvarez agregó que no se puede discutir a un futbolista con la trayectoria del “Choco” por lo hecho en Europa.

“Del Choco, qué podes decir de un tipo que estuvo 10 años en España jugando en un alto nivel y haciendo goles importantes, no hay que quitarle mérito, lo respaldamos, como persona y compañero. Ojalá pueda recuperar su mejor versión”.

Lo cierto es que con o sin Antony Lozano la ´H´ está cerca de clasificar a la próxima Copa del Mundo pero para eso deberá dar un golpe sobre la mesa ante Costa Rica y Haití en Octubre.