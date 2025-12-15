Fuera de Saprissa: los dos extranjeros que caerían víctimas de la limpieza de Vladimir Quesada

La temporada del Deportivo Saprissa aún no ha terminado y el mercado de fichajes costarricense todavía no se encuentra abierto, pero entrando en la recta final del 2025 ya comienza a perfilarse un escenario claro dentro del plantel morado.

Hay algunos futbolistas que, por distintos motivos, corren de atrás en la consideración de Vladimir Quesada y tienen pocas chances de continuar bajo su conducción técnica.

Esta situación se vuelve especialmente sensible en el caso de dos jugadores extranjeros que han tenido escasos minutos, bajo impacto en los resultados y que, además, ocupan plazas foráneas siempre valiosas en el armado del plantel.

¿Quiénes son los extranjeros que pueden salir de Saprissa?

El caso más evidente es el de Gustavo Herrera. El delantero panameño de 20 años llegó al Monstruo bajo la promesa de ser el futuro “9” de la selección canalera, pero en los 18 partidos que disputó como morado dejó dos conclusiones claras: no es un centrodelantero clásico, sino un jugador más explosivo cerca de la zona de creación, más mediapunta que referencia de área; y, además, todavía tiene mucho por mejorar en su faceta goleadora, ya que anotó apenas un gol desde su arribo.

El protagonismo de Herrera bajo el mando de Vladimir Quesada se fue diluyendo hasta no sumar ni un solo minuto en la serie semifinal del Torneo Apertura 2025 ante Cartaginés.

Gustavo Herrera podría estar a punto de despedirse de Saprissa (Deportivo Saprissa).

Sobre su situación, el periodista Kevin Jiménez fue contundente este lunes en el programa Seguimos: “Gustavo Herrera podría ser una salida en Saprissa, lo veo muy posible. Vladimir no cuenta con él o al menos no es figura, y usted no puede tener una plaza de extranjero sin utilizarla”.

“A Nicolás Delgadillo también lo veo saliendo”

En ese mismo análisis, Jiménez también señaló al segundo nombre que ve fuera del club: “A Nicolás Delgadillo también lo veo saliendo”. El extremo argentino de 28 años tampoco logró consolidarse esta temporada. Disputó 11 partidos y anotó un gol, participando en apenas el 25% de los minutos posibles. Al igual que Herrera, no tuvo participación en la serie semifinal, aunque en su caso viene de recuperarse de una lesión.

Delgadillo también podría salir a fin de año (Saprissa).

Desde su llegada a Saprissa en enero de 2025, procedente de Colón de Santa Fe, Delgadillo ha jugado 28 partidos y marcado tres goles con el uniforme tibaseño. Ambos futbolistas tienen contrato vigente, por lo que la dirigencia deberá encontrar la manera de concretar sus salidas si finalmente se avanza en esa dirección: Delgadillo firmó hasta diciembre de 2026, mientras que Herrera tiene vínculo hasta mediados de ese mismo año.