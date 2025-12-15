Es tendencia:
Panamá

Junto a Argentina, Francia y Brasil: FIFA confirma la noticia que pone a Panamá en lo más alto para el Mundial 2026

La Selección de Panamá se alista para la cita mundialista de 2026 con una notificación desde FIFA que les dará un gran impulso.

marcial martínez

Marcial Martínez

La Selección de Panamá está tomando todos los recaudos para lo que será su participación en el Mundial de 2026. Tras una dura Eliminatoria desde Concacaf, los de Thomas Christiansen lograron el mayor objetivo de estar una vez más en una cita mundialista.

Recordemos que Panamá quedó ubicada en el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana. Como representante de Centroamérica los canaleros han levantado gran expectativa sobre todo en su gente, que desde ya alentará a su selección en esta Copa del Mundo 2026.

En Panamá confirman el llamado a una de las figuras más pedidas a Thomas Christiansen: “Será convocado”

¿Cuál es la noticia desde FIFA que ubica a Panamá en lo más alto para el Mundial 2026?

Entre los países con mayor número de solicitudes para adquirir entradas del Mundial 2026 destacan, en primer lugar, los tres anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá—, seguidos por una lista que combina potencias tradicionales y mercados emergentes del fútbol.

Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá completan el grupo de mayor número de solicitudes para adquirir entradas del Mundial 2026, según datos difundidos por la FIFA.

La Selección de Panamá se clasifica al Mundial 2026 con triunfo de local ante El Salvador
Selección de Panamá

Sin embargo, llama especialmente la atención la presencia de Panamá entre los países con más solicitudes. El dato confirma la creciente pasión del público panameño por el fútbol y su ilusión de acompañar de cerca una cita mundialista

Nuestra Selección y nuestra afición no están solas. Lo ocurrido ayer en Guatemala no representa el verdadero espíritu del fútbol. Ningún panameño debería vivir una situación así al llegar a apoyar a
Afición de la Selección de Panamá

Ahora, estas cifras reflejan cómo el Mundial 2026 trasciende fronteras y despierta un interés cada vez más amplio a nivel global. La fuerte demanda desde países tradicionales y emergentes confirma que la próxima Copa del Mundo no solo será histórica por su formato, sino también por la pasión y el acompañamiento masivo de aficionados.

