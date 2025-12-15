“Lo quieren”: Andrés Carevic se irá de Cartaginés y firmaría con un rival directo en Costa Rica

Tras la eliminación de Cartaginés en las semifinales del Torneo Apertura 2025 a manos de Deportivo Saprissa, una de las grandes incógnitas que quedó instalada en el fútbol costarricense es el futuro de Andrés Carevic. El técnico sudamericano cerró el semestre con los brumosos quedándose a las puertas de la final y, desde entonces, su continuidad en el club no ha sido confirmada.

En medio de ese escenario, el nombre de Carevic empezó a circular con fuerza en el mercado. Primero fue vinculado con Herediano, club que atraviesa un proceso de reestructuración tras quedar fuera de los playoffs, y luego incluso apareció como una alternativa en Saprissa, en caso de que los morados no lograran el título del Apertura y se tomaran decisiones drásticas en el banquillo.

¿Cuál podría ser el nuevo destino de Andrés Carevic?

Sin embargo, el panorama podría tomar un rumbo totalmente distinto al que muchos imaginaban. De acuerdo con la información revelada por el periodista Kevin Jiménez, el próximo destino de Andrés Carevic no estaría ni en Tibás ni en Florencia. Sporting FC se habría adelantado y estaría listo para presentarle una oferta formal al entrenador apenas quede sellada su salida de Cartaginés.

El conjunto albinegro ve en Carevic al perfil ideal para liderar su proyecto deportivo, apuntando a darle mayor estabilidad y protagonismo en el campeonato nacional.

Andrés Carevic es buscado por Sporting. (Foto: X)

En Sporting consideran que su experiencia reciente en instancias finales y su manejo de grupo encajan con la idea que buscan consolidar para los próximos torneos.

Por ahora, todo depende de que se oficialice el cierre del ciclo de Carevic con Cartaginés. Una vez que eso ocurra, Sporting estaría preparado para moverse rápidamente y quedarse con uno de los técnicos más codiciados del mercado local, sorprendiendo a Herediano y Saprissa, que aparecían como los destinos más probables en las últimas semanas.