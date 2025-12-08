Fichajes internacionales: Alajuelense acelera por un goleador de Sudamérica y una figura que ganó 9 títulos en Olimpia

Aunque Óscar “Machillo” Ramírez y sus dirigidos en Liga Deportiva Alajuelense se mantienen completamente enfocados en afrontar la fase final del Torneo Apertura 2025 en busca de asegurar la tan ansiada estrella número 31, la directiva rojinegra ya empieza a planear el inminente mercado de fichajes con miras al 2026.

Las arcas de la institución, que de por sí ya gozaban de excelente salud, se han visto enormemente fortalecidas por el premio del tricampeonato en la Copa Centroamericana, por lo que la Liga está en condiciones de volver a realizar un mercado que lo coloque como candidato a ir por todo el próximo semestre.

En este contexto, los manudos habrían posado su atención sobre dos jugadores extranjeros que podrían darle un verdadero salto de calidad al plantel del Machillo, ya clasificado a la próxima edición de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Alajuelense va por dos bombazos

Según la información revelada por el periodista Yashin Quesada en el programa Tiempo Final de FUTV, Alajuelense tiene en el radar a Agustín Auzmendi, delantero argentino con pasado en Motagua, y a Jorge Álvarez, mediocampista multicampeón del CD Olimpia.

En el caso del atacante sudamericano, se trata de un ariete de 1,81 metros y 28 años que actualmente milita en Godoy Cruz de Argentina, pero que, ante el descenso del club mendocino a la segunda división, estaría considerando cambiar nuevamente de aires.

Auzmendi es un goleador que supo enamorar a la afición de Motagua durante su paso por Honduras, marcando 53 anotaciones en 80 partidos. En Godoy Cruz registra 8 goles en 31 encuentros.

Jorge Álvarez, el cerebro de Olimpia

Por su parte, Jorge Álvarez es considerado uno de los mejores volantes de Honduras y del fútbol centroamericano en la actualidad. El catracho ya había estado en el radar rojinegro en 2024, pero la negociación no pudo concretarse y terminó permaneciendo en Olimpia, el club de sus amores.

Con el Viejo León ha ganado 9 títulos de campeonato nacional, además de dos Ligas Concacaf, y suma 259 partidos, con 20 goles y 11 asistencias, números que explican por qué es una obsesión recurrente en Alajuela.

Habrá que ver si el interés manudo termina cristalizándose en dos fichajes que, sin duda, serían de los más ruidosos del mercado costarricense. Por el momento, en Alajuelense solo piensan en cerrar el año celebrando el tan ansiado título del Apertura 2025.