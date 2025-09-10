“Tiene que dar un paso al costado”: leyenda de Honduras se cansa del Choco Lozano y pide que renuncie a la selección

La selección de Honduras consiguió su primer triufno en la Eliminatoria de Concacaf tras vecer 2-0 a Nicaragua en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

El triunfo los hace ser líderes del grupo C tras el empate 3-3 de Costa Rica contra Haití, una de las grandes sorpresas hasta el momento de la clasificación.

Uno que no tiene paz en Honduras es el Choco Lozano, el delantero partió como titular, pero no dio su mejor versión, otra vez, y las críticas no paran.

Por lo que una leyenda de Bicolor, se hartó de cómo desaprovecha las oportunidades que le da Reinaldo Rueda y se le fue en contra.

Lo que dijo Rambo de León de Honduras y el Choco Lozano

“El primer tiempo un poquito pobre. Nicaragua más o menos. Un buen regaño del profe (Rueda) y la presión de la gente los despertó, Nicaragua vino a especular a ver que salía. El segundo tiempo ya cambió y se vio un mejor encuentro. En la primera parte no hubo jugada digna”, dijo a AS Sports.

¿Qué falta?: “Kervin Arriaga, es una ventaja más y con su disparo lo es aún más. Los volantes lo hicieron bien y ya Palma hay que soltarlo un poquito más, está limitado. No tiene zurda. Y a Alexy Vega, yo le dije que iba a marcar, dicho y hecho, le pasé la bendición. Le dije que la selección no era Marathón”.

“Costa Rica soltó el gane, iba 2-0 y se terminó salvando. Haití tiene un buen equipo, la mayoría juegan en Europa con otra mentalidad, aunque ellos son relajados y no les interesa el Mundial”, siguió diciendo Rambo de León.

Se vienen dos encuentros claves para dar el golpe camino al Mundial: “Si ganamos a Costa Rica, tenemos un pie en el Mundial, así de claro”.

¿Qué piensa del partido del Choco Lozano? Reinaldo Rueda ha demostrado que se muere con el delantero y lo ha demostrado.

“No te podría decir más del Choco Lozano, simplemente que el chico tiene que ser consciente que tiene que dar un paso al costado y darle la oportunidad a otro, eso significa tener lealtad, tener humildad y saber que no estás en tu mejor momento. Tenes que trabajar humildemente y perseverar. Cuando te den la oportunidad de cambio demostrar porque quiere ser titular”.

Rambo de León, leyenda de Honduras, no soporta más al Choco Lozano.