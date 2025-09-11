Toda Honduras impactada con lo que dijo Yustin Arboleda a Rambo de León para defender al Choco Lozano

Choco Lozano es la figura más señaladas en la selección de Honduras, su bajo rendimiento es expuesto por todos, incluso Rambo de León, leyenda de la Bicolor, pidió que diera un paso al costado.

Ante esta situación, Yustin Arboleda, delantero de la “H” fue consultado por la prensa y respondió a los dichos del Rambo.

¿Qué respondió Yustin Arboleda a Rambo de León?

“Mira, es un tema complicado. Yo a Rambo lo respeto por lo que fue como jugador, tiene una trayectoria impresionante, las pocas veces que he tenido la posibilidad de cruzarme con él, siempre lo he respetado, le he mostrado mi respeto y lo he saludado y hasta ahí. Después, el tema de las opiniones, cada quien tiene su punto de vista y es respetable, pero se me hace extraño, yo la verdad no lo he escuchado, si tú dices que lo dijo así abiertamente, yo no lo he escuchado”, comenzó diciendo.

Para defender al Choco Lozano, argumento: “De una persona que jugó fútbol y más del nivel de Rambo, soltar un tipo de comentario así no me parece indicado, porque estás hablando de un jugador que jugó más de seis años en Europa. Independientemente, el Choco Lozano ha hecho una carrera y nadie le puede quitar ese mérito. Nosotros que convivimos con él día a día sabemos el líder que es para la selección, y nosotros, jugadores de la selección, lo apoyamos como él nos apoya a todos nosotros. Entonces creo que no me parece adecuado. He escuchado comentarios también de otros seleccionados que fueron muy importantes para la selección, dándole su apoyo al Choco, independientemente del momento, porque hay que entender que son momentos, nosotros como jugadores vivimos momentos buenos y no muy buenos”.

También animó a los periodistas a defender a la Bicolor, ya que el objetivo de todos es estar en la Copa el Mundo de 2026.

“Entonces creo que ustedes como gremio también tienen que cuidarse, quererse más entre ustedes y proteger su profesión. Nosotros como jugadores vivimos de ustedes como reporteros, comunicadores y periodistas; ustedes de nosotros, porque ustedes cubren deporte, no cubren farándula ni política. Si no hay deporte, ustedes no van a trabajar o tendrán que buscar otra forma de trabajo. Creo que tenemos que hacer caso omiso a todo lo que se habla y se especula en las redes. Si alguien sabe de fútbol, un entrenador que está o no ejerciendo y quiere hablar de fútbol, se le escucha porque en esto todos los días uno aprende”.

Yustin Arboleda defiende a su compañero de selección, Choco Lozano. Foto: TDTV.

Y cerró sobre el tema: “A mí me gusta escuchar, no soy de esos jugadores que no ven programas de deporte, siempre me ha gustado ver programas de deporte porque cuando las cosas van bien, me gusta que me halaguen, y si van mal, algo hay que tomar para mejorar. Creo que eso hace parte de nuestro día a día. En cuanto a ese tema, la verdad que nada; creo que Choco es un profesional que hace caso omiso a lo que la gente diga, que si tiene que ir, él sabe que de su familia tiene respaldo y de los compañeros futbolistas también. Al final eso es lo más importante para nosotros como jugadores. El fútbol es de momento: hoy te aman, mañana te odian, entonces creo que hay que hacer caso omiso, trabajar como lo hacemos día a día con la ilusión de levantarnos cada mañana para ser mejores y prepararnos para lo que viene”.

Yustin Arboleda ha sido convocado en los últimos partidos de la Bicolor, pero no ha podido marcar. El gol es uno de los problemas que más le ha costado darle la vuelta a Reinaldo Rueda, ya que ni el naturalidazo, Jorge Benguché y Choco Lozano han resuelto.

