En Honduras no le pasaba: la dura decisión que tomó Estados Unidos ante FIFA con Keyrol Figueroa

El hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa, ha visto como Estados Unidos ha tomado una las decisiones más duras en su carrera como profesional.

Keyrol, joven promesa del fútbol y de sangre catracha, fue notificado que quedó fuera del Mundial Sub-20 que se va a jugar en Chile en este mes de septiembre.

Marko Mitrovik, técnico de esta categoría de Estados Unidos, dio a conocer su convocatoria oficial y Figueroa no está dentro de ella.

Cabe recordar que Keyrol Figueroa fue pieza clave para que los norteamericanos consiguieran el boleto a la justa mundialista, pero ahora le dieron la espalda.

La ausencia del delantero llama mucho la atención por lo expuesto anteriormente y también porque jugó el Mundial Sub-17 para Estados Unidos.

Los gringos quedaron emparejados en la fase de grupos con Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica. Keyrol tenía la ilusión de asistir, pero le cortaron las alas.

Keyrol Figueroa no estará en el Mundial Sub-20 con Estados Unidos.

Esta decisión no signfica que pueda jugar con Honduras el Mundial Sub-20, porque puede seguir siendo tomado en cuenta por la selección de las Barras y las Estrellas.

Lo que si puede es recular en su decisión y darle el si a Honduras a nivel mayor, ya que FIFA puede aprobarlo.

Keyrol sigue siendo futbolista del Liverpool y sueña con ascender alguna vez o estar en una convocatoria de Arne Slot. Por ahora tiene que lavarse la carita y seguir trabajando.

La convocatoria de EEUU sin Keyrol Figueroa

