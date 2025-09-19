Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

En Honduras no le pasaba: la dura decisión que tomó Estados Unidos ante FIFA con Keyrol Figueroa

El joven futbolista de sangre catracha ha visto como la Selección de Estados Unidos tomó una decisión que seguro no esperaba.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Keylor Figueroa ya fue notificado por Estados Unidos.
Keylor Figueroa ya fue notificado por Estados Unidos.

El hijo de la leyenda de Honduras, Maynor Figueroa, ha visto como Estados Unidos ha tomado una las decisiones más duras en su carrera como profesional.

Keyrol, joven promesa del fútbol y de sangre catracha, fue notificado que quedó fuera del Mundial Sub-20 que se va a jugar en Chile en este mes de septiembre.

Giro inesperado: Honduras recibe la noticia que nunca esperó de la MLS y que sorprende a Costa Rica para la Eliminatoria

ver también

Giro inesperado: Honduras recibe la noticia que nunca esperó de la MLS y que sorprende a Costa Rica para la Eliminatoria

Marko Mitrovik, técnico de esta categoría de Estados Unidos, dio a conocer su convocatoria oficial y Figueroa no está dentro de ella.

Publicidad

Cabe recordar que Keyrol Figueroa fue pieza clave para que los norteamericanos consiguieran el boleto a la justa mundialista, pero ahora le dieron la espalda.

La ausencia del delantero llama mucho la atención por lo expuesto anteriormente y también porque jugó el Mundial Sub-17 para Estados Unidos.

Publicidad

Los gringos quedaron emparejados en la fase de grupos con Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica. Keyrol tenía la ilusión de asistir, pero le cortaron las alas.

Keyrol Figueroa no estará en el Mundial Sub-20 con Estados Unidos.

Keyrol Figueroa no estará en el Mundial Sub-20 con Estados Unidos.

Publicidad

Esta decisión no signfica que pueda jugar con Honduras el Mundial Sub-20, porque puede seguir siendo tomado en cuenta por la selección de las Barras y las Estrellas.

Lo que si puede es recular en su decisión y darle el si a Honduras a nivel mayor, ya que FIFA puede aprobarlo.

Publicidad
Oficial: FIFA marca la diferencia entre Honduras y Costa Rica de cara al Clásico por Eliminatorias

ver también

Oficial: FIFA marca la diferencia entre Honduras y Costa Rica de cara al Clásico por Eliminatorias

Keyrol sigue siendo futbolista del Liverpool y sueña con ascender alguna vez o estar en una convocatoria de Arne Slot. Por ahora tiene que lavarse la carita y seguir trabajando.

La convocatoria de EEUU sin Keyrol Figueroa

Tweet placeholder
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El funeral de Diogo Jota: Liverpool tomó una decisión que conmueve al mundo
Fútbol Internacional

El funeral de Diogo Jota: Liverpool tomó una decisión que conmueve al mundo

Un video que impacta y hace llorar al mundo: el último mensaje de Diogo Jota
Noticias

Un video que impacta y hace llorar al mundo: el último mensaje de Diogo Jota

Revelan el problema de salud de Diogo Jota que derivó en el accidente fatal
Fútbol Internacional

Revelan el problema de salud de Diogo Jota que derivó en el accidente fatal

Celso Borges revela la razón que pondrá fin a su carrera: "No quiero que se note"
Liga Deportiva Alajuelense

Celso Borges revela la razón que pondrá fin a su carrera: "No quiero que se note"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo