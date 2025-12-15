Dónde ver gratis The Best 2025: hora, nominados y qué premios se entregan en la gala de FIFA

La gala de los premios The Best vuelve a poner a todo el mundo del fútbol frente a la pantalla: es la ceremonia en la que FIFA corona a los mejores jugadores, entrenadores, porteros y momentos del año tanto a nivel masculino como femenino. En total, son doce ternas.

Aunque esta edición llega con un condimento tan especial como nostálgico: por primera vez en 16 años —el premio empezó a entregarse con este formato en 2016, pero nació en 1991 bajo el nombre de Jugador del Año de la FIFA—, Lionel Messi no está entre los once nominados que competirán por el principal galardón.

El astro argentino sí aparece, en cambio, entre los más de cien futbolistas ternados para integrar el once masculino ideal del año —donde no hay centroamericanos incluidos— junto a su rival predilecto: Cristiano Ronaldo, quien fue excluido del máximo premio individual en 2023.

¿A qué hora de Centroamérica son los premios The Best 2025?

FIFA confirmó que el evento The Best 2025 arrancará este martes 16 de diciembre a las 8:00 p.m. de Doha, Qatar. Lo que equivale a las 11:00 a.m. de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua (12:00 del mediodía en Panamá).

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS le entrega de The Best 2025 en Centroamérica?

Los premios The Best tendrán una transmisión especial en directo y sin costo a través del sitio FIFA.com para toda la región centroamericana.

Todos los nominados a los Premios The Best 2025

Mejor jugador

Ousmane Dembélé (ganador del último Balón de Oro, que entrega la revista France Football)

(ganador del último Balón de Oro, que entrega la revista France Football) Lamine Yamal

Kylian Mbappé

Achraf Hakimi

Harry Kane

Nuno Mendes

Cole Palmer

Pedri

Raphinha

Mohamed Salah

Vitinha

Mejor jugadora

Aitana Bonmatí (ganadora del último Balón de Oro, que entrega la revista France Football)

(ganadora del último Balón de Oro, que entrega la revista France Football) Sandy Baltimore

Nathalie Björn

Lucy Bronze

Mariona Caldentey

Temwa Chawinga

Kadidiatou Diani

Melchie Dumornay

Patri Guijarro

Lindsey Heaps

Lauren James

Chloe Kelly

Ewa Pajor

Clàudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Leah Williamson

Mejor entrenador

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

Mejor entrenadora

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyonnais)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Mejor portero

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Manuel Neuer (FC Bayern München)

David Raya (Arsenal)

Yann Sommer (Inter de Milán)

Wojciech Szczęsny (Barcelona)

Mejor portera

Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)

Cata Coll (España y Barcelona)

Christiane Endler (Olympique Lyonnais)

Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)

Anna Moorhouse (Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Brighton & Hove Albion)

Phallon Tullis-Joyce (Manchester United)

FIFA Fan Award: premio a la afición

Alejandro Ciganotto — Argentina

Manolo “el del Bombo” (póstumo) — España

Aficionados del Zakho — Irak

Premio Puskás 2025: finalistas

Alerrando (Vitória)

Alessandro Deiola (Cagliari)

Pedro de la Vega (Seattle Sounders)

Santiago Montiel (Independiente)

Amr Nasser (Pharco)

Carlos Orrantía (Atlas)

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns)

Declan Rice (Arsenal)

Rizky Ridho (Persija Jakarta)

Kevin Rodrigues (Kasimpaşa)

Lamine Yamal (Barcelona)

Premio Marta 2025: finalistas

Jordyn Bugg (Seattle Reign)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Ashley Cheatley (Brentford)

Kyra Cooney-Cross (Selección de Australia)

Jon Ryong-jong (Selección de Corea del Sur)

Marta (Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Selección de Países Bajos)

Kishi Núñez (Selección Argentina)

Lizbeth Ovalle (Tigres)

Ally Sentnor (Selección de Estados Unidos)

Khadija Shaw (Manchester City)

Cómo se eligen los ganadores de los premios The Best 2025

En las categorías principales de los premios The Best, el resultado sale de un sistema de votación con el mismo peso entre fans, periodistas, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales (femeninas y masculinas).

Para los galardones Marta y Puskás (a los mejores goles del año en el fútbol femenino y masculino, respectivamente) la votación se reparte entre fans y un panel de FIFA Legends. El Fan Award y el once ideal lo definen únicamente el voto del público. Y el Fair Play lo decide un panel experto.